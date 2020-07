Pierpaolo Pretelli, ex compagno Ariadna Romero/ “Merita rispetto come mio figlio”

Pierpaolo Pretelli è l’ex compagno di Ariadna Romero, l’attrice protagonista di “Finalmente la felicità”. L’ex velino di Striscia La notizia è stato legato per diverso tempo alla bellissima attrice e modella brasiliana con cui ha avuto anche un figlio di nome Leonardo e con cui ancora oggi ha un ottimo rapporto. Alcuni mesi fa, infatti, la coppia è stata vista insieme alla premiere del secondo film di Maleficient scatenando la curiosità dei fan. A chiarire subito la cosa è stata la bellissima Ariadna che con un foto di “famiglia” pubblicata su Instagram ha precisato “oer i più curiosi: non siamo tornati insieme, ma abbiamo un bambino in comune. Spesso quando vado a prendere Leo a casa di Pierpaolo mi prepara anche un piatto di pasta (la fa buonissima). Lui da me non mangia perché io sono una frana in cucina ma ugualmente fa come se fosse casa sua. Per Leonardo. Spesso organizziamo delle cose dove andiamo insieme, è importante che Leo senta la presenza di entrambi i genitori. Mio figlio è un bimbo felice”. Nessun ritorno di fiamma tra l’ex velino e l’ex naufraga che continuano ad essere in buoni rapporti proprio per il bene del figlio. Proprio la Romero durante la sua esperienza a L’Isola dei Famosi aveva parlato del periodo della gravidanza e delle assenze dell’allora compagno.

Pierpaolo Pretelli fidanzata? Dopo Ariadna Romero…

Pierpaolo Pretelli è tornato a parlare della ex fidanzata Ariadna Romero in occasione della sua partecipazione come naufraga a L’Isola dei Famosi. In particolare l’ex velino di Striscia La Notizia si è soffermata sul flirt che la ex ha avuto con il calciatore Francesco Acerbi dicendo: “Io avevo intuito che lei aveva questa storia con Acerbi, oltretutto li ha presentati un mio amico. Dopo la notizia che è uscita, questo mio amico mi ha chiamato e mi ha detto: “Come è possibile che Acerbi si senta con Ariadna se nello stesso tempo si frequenta con una mia amica?”. Nonostante tutto però il bel Pierpaolo è ancora legatissimo alla ex compagna con cui ha avuto un figlio di nome Leonardo visto che da Barbara D’Urso ha dichiarato: “tutto l’amore che c’è stato, io voglio che abbia vicino una persona rispettosa. Perché il rispetto che deve avere Ariadna, deve averlo soprattutto mio figlio”. Impossibile non parlare della sua esperienza sul bancone di Striscia La Notizia, il modello ed ex tentatore di Temptation Island ha dichiarato a Gayburg: “è stata fuori dubbio l’esperienza più bella della mia vita! È stato per me motivo di grande soddisfazione essere scelto tra numerosi ragazzi magari anche più belli di me! Ho avuto modo di vedere da po’ vicino questo mondo così irraggiungibile come il mondo dello spettacolo! Del resto rimango fermamente convinto di raggiungere la laurea in giurisprudenza, e nel frattempo un po’ di studio di dizione non fa mai male sia per fare l’avvocato sia per recitare in qualche fiction”. Infine per quanto concerne la vita privata, Pierpaolo dopo la fine della storia d’amore con la Romero ha finalmente ritrovato la serenità con una nuova fidanzata: si tratta di Jay Gigli, la disc jockey e soubrette del duo Jas & Jay.



© RIPRODUZIONE RISERVATA