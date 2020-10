Pierpaolo Pretelli/ “Farfalle nello stomaco”, il gelo e le lacrime della Gregoraci…

Pierpaolo Pretelli continua a stupire con il suo modo di essere “puro” almeno secondo quanto ha detto Elisabetta Gregoraci. Dentro la casa del Grande Fratello Vip 2020 c’è stato di nuovo modo per i due di chiarirsi dopo un ultimo periodo non facile. La calabrese gli ha spiegato che non lo ha mai preso in giro, che non lo ha mai usato come pensa qualcuno anche dentro la casa e che purtroppo ci sono cose che non può dire e non può fare ma che sicuramente una volta fuori dalla casa avranno modo di toccare tutti questi argomenti. Il discorso ha convinto Pierpaolo Pretelli che soffre un po’ per tutti questi paletti fissati dalla gieffina ma quando lei piange, lui si scioglie e la abbraccia e nel confessionale poi rivela: “Ho sentito le farfalle nello stomaco, i brividi.. sono davvero molto colpito da queste sue parole”. La stessa cosa ha detto lei parlando degli occhi di Pier come di due occhi puri, un ragazzo in grado di dirle cose che nessuno le ha mai detto e quindi è pronta a viversi questi ultimi momenti nella casa senza restrizioni.

Un aereo sulla casa per Pierpaolo Pretelli e… Elisabetta Gregoraci, non sarà mai un concorrente solitario?

La vita di Pierpaolo Pretelli oltre Elisabetta Gregoraci è questi nulla al Grande Fratello Vip 2020 ed è proprio un vero peccato. In molti sperano che il giovane si svegli un po’ mettendo da parte la calabrese vivendo al massimo il suo percorso nella casa ma c’è chi lo ama proprio in funzione di questa strana coppia. Proprio poche ore fa un altro aereo è passato sopra la casa del Grande Fratello Vip 2020 con uno striscione dedicato proprio ai due e che recitava: “Gregorelli la parte + bella del Gf. 1Penny? Fans”. Ormai il duo Gregoraci-Pretelli è diventato Gregorelli anche se questa sera i due potrebbero dividersi.



