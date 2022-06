Pierpaolo Pretelli, fidanzato di Giulia Salemi/ “Idolo Fiorello, sogno in grande”

La partecipazione al “Grande Fratello Vip” è stata un’occasione davvero importante per Pierpaolo Pretelli, che ne ha approfittato per farsi nuovamente conoscere dal pubblico a distanza di anni dall’esperienza da “velino” a “Striscia la notizia“. Non solo, questa è stata anche un’opportunità che ha cambiato la sua vita sentimentale grazie all’inizio della storia con Giulia Salemi, sua compagna di avventura e ancora oggi la sua compagna.

Oggi l’ex gieffino si sta guadagnando uno spazio sempre più importante in Tv, come accaduto recentemente grazie a Mara Venier, che lo ha voluto al suo fianco a “Domenica In” in diverse puntate. Da qualche mese ha inoltre iniziato anche a fare esperienza in radio su R101, arrivando così a realizzare un suo grande sogno (non aveva mai nascosto di volersi mettere alla prova anche in questo ambito).

L’ambizione non sembra mancare a Pierpaolo, nonostante sia consapevole di avere ancora tanto da dimostrare per potersi ritagliare un “posto al sole” in Tv. Nonostante tutto, lui ha davvero le idee chiare: “Quello di cui ho bisogno adesso è fare esperienza, cercare di arricchire il più possibile il mio bagaglio lavorativo, in modo particolare la conduzione e l’intrattenimento – ha detto ai microfoni di ‘Vanity Fair’ –. Mi piace la roba leggera e divertente: per dire, non vorrei mai condurre un tg. Il mio idolo è Fiorello: se devo sognare in grande, vorrei tanto fare il suo percorso”.

Nnostante sia ormai diventato un personaggio noto, Pretelli continua a essere ansioso in alcuni momenti, ma anche su questo ha trovato ua soluzine: “Di base sono molto emotivo. Combatto l’emozione facendomi il segno della croce. Scherzi a parte, fino a poco prima dell’ingresso sul palco vivo tutto con grande ansia ma, una volta che mi butto, tipo a Tale e Quale, prendo sicurezza e voglio dare il massimo. Ora riesco a controllare meglio l’ansia”.











