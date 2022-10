Pierpaolo Pretelli fidanzato Giulia Salemi/ Amore nato al GF VIP, “sognavo di fare la tv” e ora…

Pierpaolo Pretelli da Velino di Striscia al successo: “sognavo di fare la tv”

Pierpaolo Pretelli si gode il successo. L’ex velino di Striscia La Notizia, fidanzato di Giulia Salemi, dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip ha letteralmente spiccato il volo. Prima la partecipazione a Tale Quale Show di Carlo Conti e poi la collaborazione con Mara Venier a Domenica In fino alla carriera coma dj. Un anno davvero da incrociare il 2022 per il modello che, intervistato da Vanity Fair, ha raccontato: “tutto quello di cui ho bisogno adesso è fare esperienza, cercare di arricchire il più possibile il mio bagaglio lavorativo, in modo particolare la conduzione e l’intrattenimento. Mi piace la roba leggera e divertente: per dire, non vorrei mai condurre un tg”. Parlando poi di idoli, Pretelli non nasconde: il mio idolo è Fiorello: se devo sognare in grande, vorrei tanto fare il suo percorso. Sono andato con Giulia a vederlo a Civitanova Marche e, prima dello spettacolo, sono riuscito a parlarci. È una persona super-accogliente e disponibile, mi ha dato delle dritte”.

Pierpaolo Pretelli, chi è il fidanzato di Giulia Salemi/ Matrimonio in arrivo?

La popolarità di Pierpaolo è passata anche per Domenica In: “quando Mara mi ha proposto di accompagnarla pensavo di vivere un film: Domenica In la guardavo in tv quando ero bambino, è una delle colonne della tv generalista. Poi Mara è la top player delle conduttrici in Italia, e il suo invito mi ha reso la persona più felice del mondo”.

Pierpaolo Pretelli e Sophie Codegoni, "Gegia andava eliminata"/ Il duro attacco...

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: “Abbiamo un rapporto molto complice con i #prelemi”

Il successo di Pierpaolo Petrelli è innegabile. Fare televisione è sempre stato un suo desiderio sin da bambino: “sognavo la tv, ho delle foto di quando ero piccolo mentre cantavo Brutta: volevo sempre essere al centro dell’attenzione. Ero il burlone, lo showman di casa. A scuola imitavo i professori, ovunque andavo mi facevo riconoscere”. Un sogno che ha realizzato anche se preferisce mantenere i piedi ben saldi a terra: “si sta realizzando. Piano piano vorrei trovare una collocazione più precisa, ma non posso che essere grato alla vita”. Il modello non nasconde che la bellezza l’ha aiutato, ma ha precisato: “ci ha messo del suo, ma quando ti etichettano come il belloccio un po’ ne soffri perché vorresti a tutti i costi dimostrare qualcosa in più. Per anni ho convissuto con questo, ma con il Gf, Tale e Quale e Domenica In la situazione sta finalmente cambiando”.

Mehmet, il fidanzato di Gegia uguale a Pierpaolo Pretelli/ Web sotto shock: "Sono la stessa persona!"

La prima grande occasione è arrivato come velino di Striscia La Notizia, un’esperienza che ricorda ancora oggi: “fa parte della mia vita, è stata esperienza pazzesca. Ora, però, vorrei andare avanti”. Infine impossibile non parlare della fidanzata Giulia Salemi: “al GF VIP ho conosciuto Giulia in tutto e per tutto, il pezzo che mancava lo stiamo vivendo ora. Ci sono tutti i presupposti” e sui #prelemi “abbiamo un rapporto molto complice con le persone che ci seguono, ed è bellissimo che continuino a supportarci in questo modo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA