Pierpaolo Pretelli, fidanzato Giulia Salemi/ “Il segreto di coppia? Ridere insieme”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono sempre più innamorati dopo il Grande Fratello Vip 2021. La coppia, nata nella casa più spiata d’Italia, prosegue la loro love story anche al di fuori come hanno raccontato entrambi sia in tv che sui giornali. Una volta usciti dalla porta rossa di Cinecittà, la coppia ha dovuto però rimandare i piani di convivenza come ha confermato l’ex velino di Striscia La Notizia dalle pagine del settimanale Mio: “è abbastanza prematuro. Ora lei è a Milano e io a Roma, c’è tanta voglia di vedersi, c’è attesa, desiderio. Per lavoro ci vediamo ogni settimana, quando ci accorgeremo di aver bisogno di più, faremo nuovi passi”. Se la convivenza è saltata, per il momento, Pierpaolo ha presentato la sua amata al figlio Leonardo nato dall’amore con la ex compagna Ariadna Romero. “E’ stata la prima donna che ho presentato a mio figlio in tre anni. Credo in questo rapporto, vedo una prospettiva futura e per questo ho deciso di presentargliela. È andata benissimo, Giulia è molto attenta, paziente e ama i bambini. C’è stato subito un buon feeling” – ha raccontato l’ex gieffino a RTL aggiungendo – “l’incontro è andato benissimo, sono felicissimo. È la prima donna che presento a mio figlio dopo tre anni che mi sono separato da Ariadna. Non avrei mai fatto questo passo se non fossi sicuro del sentimento che provo per Giulia, e lei per me”.

L’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli prosegue a gonfie vele dopo l’incontro nella casa del Grande Fratello Vip 2021. La coppia ospite per la prima volta insieme a Verissimo si sono raccontati a cuore aperto; in primis Giulia ha raccontato “ho trovato una persona romantica come me finalmente e la cosa più bella è che ridiamo insieme”, mentre Pierpaolo ha aggiunto: “il segreto di una coppia è proprio questo secondo me: ridere insieme”. Tutto è nato da un’amicizia come ha scritto proprio l’ex velino di Striscia La Notizia in un post dedicato alla influencer persiana: “la nostra complicità è nata da un’amicizia, basata fin da subito da grande rispetto e stima, ma i nostri sguardi erano molto più di una semplice amicizia, il nostro amore parte da dentro l’anima, anime pure, belle, che si incrociano, ed è questo il segreto della nostra felicità”. A confermare che tutto procede alla grande è stata proprio la figlia di Fariba che ha precisato: “la storia prosegue, ci amiamo molto” – aggiungendo che Ariadna Romero, la ex di Pierpaolo è loro fan. “La mia più grande alleata è proprio lei – ha detto la Salemi -, è una bella storia di girl power. Leonardo somiglia tanto sia alla mamma, sia al papà, è molto energico”.

