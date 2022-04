Pierpaolo Pretelli, fidanzato di Giulia Salemi/ Dal successo e all’idea del matrimonio

Pierpaolo Pretelli è il fidanzato di Giulia Salemi ma pur avendo solo 31 anni ha alle spalle una carriera nel mondo dello spettacolo e un figlio. Pierpaolo nasce a Maratea, un ragazzo semplice e di bell’aspetto, che si fa notare in primis sul palco di Striscia La Notizia come primo velino uomo insieme a Elia Fongaro. Partecipa come corteggiatore al programma Uomini e Donne, come tentatore a Temptation Island Vip e poi partecipa al Grande Fratello Vip, dove diventò popolare, oltre che per la sua simpatia e sensibilità, per aver avuto un flirt con la showgirl Elisabetta Gregoraci e poi per la storia d’amore con Giulia Salemi, iniziata proprio all’interno della casa.

Leo, il figlio di Pierpaolo Pretelli operato: come sta?/ Giornata a casa con papà...

La sua storia più importante è stata quella con Ariadna Romeo con la quale ha avuto suo figlio Leonardo, che come dice lui, sarà sempre il suo amore più grande. Nel 2021 ha partecipato anche a Tale e Quale Show e attualmente è una presenza fissa nello studio di Domenica In. Una carriera brillante nel mondo dello spettacolo, che però è stata spesso affiancata da lavori umili, come quello del cameriere, poiché non voleva far mancare nulla al figlio Leonardo.

Pierpaolo Pretelli, dedica d’amore a Giulia Salemi “Anima pura”/ “Mi rendi felice”

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, la storia d’amore e lo scherzo delle Iene

Dopo il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip, in un intervista al settimanale Chi, Pierpaolo Pretelli aveva dichiarato: “Non pensavo di innamorarmi e di costruire qualcosa di speciale in un reality. Dopo che ci siamo dichiarati ho capito che il nostro legame sarebbe stato importante anche fuori dalla Casa. Certe cose le senti, l’istinto e le emozioni mi dicevano di continuare”. La relazione tra l’ex velino e Giulia Salemi, sembrava inizialmente, per alcuni fan del ragazzo, solo un ripiego causato dal due di picche di Elisabetta Gregoraci. Eppure dall’ingresso di Giulia all’interno della casa del Grande Fratello Vip, i due sono diventati inseparabili e i fan hanno capito che Pierpaolo cercava tanto l’amore, quanto lo cercava Giulia, ecco perché i due, tra loro molto simili, si sono innamorati. La relazione tra i due va sempre meglio e pensano spesso al matrimonio, lo dimostra anche uno scherzo delle Iene, fatto di recente proprio a Pierpaolo. Durante lo scherzo, Giulia gli aveva detto che i suoi parenti non volevano approvare la loro relazione senza matrimonio, tutti si aspettavano che il ragazzo rimanesse colto di sorpresa, invece lui pensò persino all’ipotesi di sposarla subito.

LEGGI ANCHE:

Gaia Zorzi e Fariba Tehrani prossime concorrenti al GF Vip?/ La rivelazione..

© RIPRODUZIONE RISERVATA