Pierpaolo Pretelli flirt con Elisabetta Gregoraci/ Amico lo avverte “non farti usare, lei…”

Per Pierpaolo Pretelli è stato un weekend molto intenso e ricco di emozioni, alla vigilia della nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il primo scossone per lui è arrivato sabato mattina quando l’ex Velino si è svegliato con una bella sorpresa: un aereo con un messaggio indirizzato proprio a lui. All’improvviso nei cieli di Cinecittà è apparso un velivolo con tanto di striscione, che ha subito incuriosito i concorrenti del reality facendoli precipitare in giardino. Tommaso Zorzi ed Adua Del Vesco, dopo aver letto il messaggio hanno prontamente compreso chi potesse essere il destinatario, chiamando Pierpaolo Pretelli. Il messaggio in questione recitava: “Pier 6 il ns terremoto 10.0, fan”. Quasi una sorta di frecciatina al precedente messaggio ricevuto nei giorni scorsi da Elisabetta Gregoraci. “Che bello, grazie!”, ha esclamato felice il Vip, visibilmente emozionato dalla sorpresa, mentre i compagni di avventura cercavano di capire il vero messaggio sotto quella frase. La più scaltra, Stefania Orlando, ha però prontamente domandato, continuando a fissare il cielo: “C’entra qualcosa con l’epicentro di Elisabetta?”. Pronta la replica di Pierpaolo: “Potrebbe…”.

PIERPAOLO PRETELLI MESSO IN GUARDIA SU ELISABETTA GREGORACI

A proposito del rapporto tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, il ragazzo ha di recente ricevuto l’ennesimo “due di picche” da parte dell’ex di Briatore. Ormai l’unico a credere ad una possibile relazione tra i due sembra essere solo l’ex Velino, dal momento che la conduttrice pare aver messo dei paletti molto espliciti. E così, a metterlo in guardia dal comportamento della Gregoraci è stato anche un suo amico che nella giornata di ieri si è espresso su Instagram con un messaggio esplicito indirizzato proprio a Pretelli: “Caro Pier, amico mio, non ti fare usare dalla Gregoraci, perchè questo sta facendo con te. Da donna di televisione cavalca una situazione che a livello televisivo funziona ma gioca con i sentimenti veri che hai per lei”. Un dubbio, quello sollevato dall’amico di Pierpaolo, evidentemente condiviso anche dal suo staff che ha deciso di postare nelle Instagram Stories, sul profilo ufficiale del gieffino, le parole di tale Michele. Quest’ultimo nel suo post ha aggiunto: “Ieri ha dato un’altra dimostrazione mandando dei messaggi in codice a chi sta fuori dalla casa…”. Quindi ha invitato l’amico a fare il suo percorso con una stilettata finale: “La signora mantenimento non ti merita”. Il messaggio sarà recapitato questa sera al Vip, direttamente da Alfonso Signorini?



