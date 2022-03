Pierpaolo Pretelli frecciata alla Rai “L’ho ringiovanita”/ Mara Venier s’infuria “Porello” e Giulia Salemi…

La rivalità tra Rai e Mediaset si riaccende, ma a sorpresa per Pierpaolo Pretelli. Non per la sua ospitata a Verissimo, anche se il programma di Silvia Toffanin è rivale di Domenica In di cui faceva parte. A far rumore sono le parole, la frecciatina lanciata. “Grazie del bentornato a Canale 5. Ho realizzato di essere qui con quest’aria fresca. Perché sai lì ho fatto un po’ l’azione da botulino, ho ringiovanito un po’. Quindi tornare qui a Mediaset e trovare un po’ di freschezza è bello, sì è davvero molto piacevole“, ha dichiarato l’ex velino di Striscia la Notizia. Dopo mesi in Rai tra Tale e Quale show, La Vita in Diretta e Domenica In, apriti cielo…

Pierpaolo Pretelli, pur senza menzionare esplicitamente Mara Venier, ha dimostrato di avere verosimilmente il dente ancora avvelenato per la chiusura anticipata del suo “quiz” a Domenica In. Le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip hanno acceso un vespaio nel quale comunque la conduttrice ha deciso di entrare per replicare.

Mara Venier contro Pierpaolo Petrelli, Giulia Salemi lo difende

Mara Venier, infatti, non si è lasciata scappare l’occasione di rispondere a tono a Pierpaolo Pretelli. In una storia su Instagram ha condiviso il tweet di un utente che attacca: “Forse il signor Pretelli dovrebbe avere un po’ di rispetto per Mara Venier“. Poi ha pubblicato una seconda storia in cui c’è un video relativo alle parole di Pretelli e la scritta “Porello!!” con una serie di risate. Marco Luci, uno degli autori di Domenica In, ha rilanciato: “Evidentemente il ragazzo non è abituato a riconoscere chi come Carlo Conti e Mara Venier gli ha offerto l’opportunità di poter lavorare su Rai 1 dove il pubblico non ha certo bisogno di lui per sentirsi ggiovane!“.

Pierpaolo Pretelli dal canto suo ha provato a spegnere le polemiche pubblicando una foto in cui si vede a casa sua una foto di lui con Mara Venier: “Per farti capire, questa è una delle foto del mio soggiorno! Quindi non scherziamo“. In sua difesa è intervenuta la fidanzata Giulia Salemi: “In realtà era una battuta che gli era stata fatta a tv talk dove hanno riso tutti incluso il conduttore. Ma se vogliamo trovare ogni pretesto per seminare zizzania e odio usando parole a caso come ‘offendere’ procediamo pure e complimenti per la professionalità“.



