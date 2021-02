Pierpaolo Pretelli geloso di Giulia Salemi: colpa di Andrea Zenga/ “Mi dà fastidio..”

Scenata di gelosia di Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi. L’ex velino di Striscia la Notizia ha notato degli sguardi di troppo della fidanzata ad Andrea Zenga e, infastidito da tale atteggiamento, si è lasciato andare ad uno sfogo nei confronti della Salemi che ha provato a rassicurarlo in tutti modi. Di fronte al malumore del fidanzato, Giulia, poco prima del late show di Tommaso Zorzi, ha provato a rassicurarlo senza, tuttavia, riuscirci totalmente. “Tu sai. I miei occhi sono solo per te. Non essere geloso del nulla”. Le parole di Giulia, però, non hanno calmato Pretelli che ha tirato fuori il proprio malumore. “Mi dà fastidio. Finché si gioca va bene, però così no”, ha aggiunto Pretelli che, di fronte all’insistenza della Salemi che ha provato a farlo ragionale, ha concluso – “Non mi va più di parlarne, basta”.

PIERPAOLO PRETELLI GELOSO DI GIULIA SALEMI: LEI LO RASSICURA

Pierpaolo Pretelli continua ad essere insicuro del suo rapporto con Giulia Salemi che, ogni giorno, prova a rassicurarlo dimostrandogli tutto il suo interesse. Per l’ex velino è un periodo complicato anche a causa della lontananza dal figlio e, di fronte ai complimenti che Giulia ha rivolto ad Andrea Zenga, si è stranito. La Salemi, ancora una volta, ha provato a fargli tornare il sorriso ribadendogli tutto il suo appoggio di fronte ad un nuovo momento di sconforto dovuto alla mancanza del figlio Leo. “Sono giorni che ne parlo e lo sogno, ma non fartene una colpa… mi tiro su da solo”, ha ammesso Pierpaolo rifiutando l’aiuto di Giulia. La Salemi, però, non si è arresa e ha aggiunto: “Sono venuta tre volte a chiederti come stavi, se mi dici che va bene non ti infastidisco. Io per te ci sono, se mi vuoi chiamami… non ho la sfera di cristallo”.



