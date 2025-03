Pierpaolo Pretelli è pronto a raccontare il suo momento magico nella nuova puntata di Verissimo da Silvia Toffanin; l’ex concorrente del Grande Fratello e di Tale e Quale Show sta vivendo un periodo davvero speciale con la compagna Giulia Salemi da cui ha avuto il secondo figlio Kian. Non solo, da tempo si vocifera anche di un possibile matrimonio tra i due, ma al momento tutto tace anche se entrambi non nascondono il desiderio di diventare una famiglia per il loro Kian. Dalle pagine di SuperGuida Tv, Pierpaolo ha raccontato la grande emozione di essere diventato padre per una seconda volta: “va tutto in concomitanza con questo bel momento con il lavoro. L’Universo mi ha fatto dei bei regali e sono molto grato per questo momento”.

Perché Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno chiamato Kian il loro figlio?/ Significato e quanto pesa

Non solo, l’attore e personaggio televisivo è pronto a voler trasmettere ai suoi figli insegnamenti improntati come il rispetto verso il prossimo, l’educazione, il rispetto soprattutto per la donna. Pretelli, infatti, guardando ai tempi moderni ha sottolineato: “c’è ancora molto da fare ancora. La disuguaglianza di genere è ancora una piaga”.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposano?/ La rivelazione: "Il matrimonio è previsto entro il 2025"

Pierpaolo Pretelli e la nascita del figlio Kian: “l’abbiamo cercato con Giulia Salemi”

La vita di Pierpaolo Pretelli è sicuramente cambiata dopo la nascita di Kian, il figlio nato dall’amore con Giulia Salemi. “È stata una gioia incredibile, un’emozione sentire i primi pianti” – ha detto visibilmente emozionato negli studi di Domenica da Mara Venier. Un figlio cercato e desiderato come ha sottolineato l’attore che con Giulia Salemi, conosciuta nella casa del GF VIP, ha trovato l’altra metà della sua mela: “mi sostiene, aiuta e rispetta. Pensavo che fosse giusto mettere al mondo qualcosa di nostro”.

Pierpaolo Pretelli: “Il nome di mio figlio Kian? In realtà non l’ha scelto Giulia!”/ “Consiglio sui social…”

Si tratta del secondo figlio per Pierpaolo che in passato ha avuto Leonardo nato dall’amore con la ex compagna Ariadna Romero; un bambino che vede poco visto che vive a Miami con la mamma. “Mi manca vivere con lui la quotidianità” – ha detto Pierpaolo alla zia Mara rivelando – “presto conoscerà il fratellino”.