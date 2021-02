Pierpaolo Pretelli ha detto “ti amo” a Giulia Salemi?/ Video, la reazione di lei

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono sempre più innamorati. I due ragazzi sono ormai inseparabili dentro la casa del Grande Fratello Vip, tanto che altri concorrenti li hanno accusati di isolarsi dal gruppo. Ma i due proseguono la loro fiaba d’amore, come l’ha definita Antonella Elia durante l’ultima puntata del reality. I fan più attenti, che seguono il GF Vip ventiquattro ore su ventiquattro, si sono accorti che l’ex velino di Striscia la notizia ha sussurrato parole dolci all’orecchio dell’influencer italo-persiana. “TI A…”, avrebbe detto Pierpaolo senza concludere la frase. “Adoro”, ha risposto Giulia. Su Twitter una fan ha commentato e spiegato l’accaduto: “Oggi a lei stava scappando ha detto proprio ti a… poi lei ha detto che se lo diranno fuori… Ma Pier come sempre coglie le occasioni e quindi secondo me glielo dirà sempre ora!”.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi innamorati al GF Vip

Quesa mattina Pierpaolo Pretelli si è svegliato prima di Giulia Salemi e si è messo a prepararle la colazione, ricevendo i complimenti di Maria Teresa Ruta. L’ex velino si è anche lamentato che la ragazza è molto agitata quando dorme. “Cara Giulia, dormire con te è una fatica ma… mi allenerò! Buongiorno Pier”, è il dolce messaggio che accompagna la colazione servita direttamente in Lavatrice. Poco dopo Giulia ha raggiunto la veranda e commentato insieme agli altri vip il romantico gesto di Pierpaolo, Stefania Orlando si è complimentato con lui per poi confermare che Giulia ha il sonno molto agitato: la showgirl ha passato alcune notti insonne quando dormiva nella stanza blu con l’influencer.





