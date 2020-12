Pierpaolo Pretelli/ “Ho un blocco con le donne” ma con Giulia Salemi…

Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip 2020 piange e pensa ad Ariadna Romero

Pierpaolo Pretelli ha un blocco con le donne. Ebbene sì, dopo tre mesi di Grande Fratello Vip 2020 è venuto fuori anche questo ma non si capisce bene il perché. L’ex velino ammette di avere un blocco e di non riuscire più ad andare avanti con le ragazze forse proprio perché rimasto male dopo quello che è successo con la madre di suo figlio, il piccolo Leo. Ariadna Romero ha avuto modo di incontrare il suo e lui ha ammesso di aver notato una luce diversa nei suoi occhi tanto da dirsi un po’ confuso ripensando a quello che è successo e a quello che potrebbe succedere. Ecco però che il discorso alla fine è tornato su Elisabetta Gregoraci: “Ho provato con lei le cose che si provano all’inizio. Al di fuori mi è già capitato, ma quando ho iniziato ad avere un rapporto più intenso non riesco più ad andare avanti dopo un mese, due”.

Pierpaolo Pretelli si consola con Giulia Salemi ma…

Ma cosa ne sarà quindi di Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip 2020? A farlo sciogliere potrebbe pensarci proprio Giulia Salemi, colei che lo ha svegliato dal sonno della Gregoraci e che lo ha riportato sulla retta via. I due sono sempre più vicino in questi ultimi giorni hanno avuto modo di ballare, giocare un po’ e sentirsi sempre più vicini e i fan sono già pazzi di loro. Entrambi non hanno avuto molto fortuna in amore in passato e proprio questa loro scottatura del cuore potrebbe guarire proprio grazie ad una cura reciproca. Forse è presto ancora per dirlo ma sicuramente ci sarà il tempo di vederli ancora insieme e non solo..



