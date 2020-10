Pierpaolo Pretelli/ I rumors di un video hot che lo vede protagonista, è lui l’attore? (Grande Fratello Vip)

PIERPAOLO PRETELLI ED ELISABETTA GREGORACI SEMPRE PIU’ VICINI AL GRANDE FRATELLO VIP

Pierpaolo Pretelli felice e sornione si prepara a quella che potrebbe essere la sua puntata più difficile da quando è entrato al Grande Fratello vip 2020. Il suo grosso guaio si chiama Elisabetta Gregoraci e più il tempo passa e più tra loro le cose si complicano. Dall’esterno in molti sono convinti che la showgirl calabrese sia nel reality per apparire e dare una sterzata alla sua carriera, ma dentro la casa l’ex velino è convinto che lei sia davvero molto vicina a lui, in tutto e per tutto. La ciliegina sulla torta è arrivata nelle scorse ore quando, ritrovandosi su un divano con Matilde Brandi, lontano da occhi indiscreti, Pretelli si è lasciato andare ad una confidenza proprio su Elisabetta Gregoraci. Il giovane ha raccontato all’amica all’interno della casa che la showgirl vorrebbe tanto fare l’amore con lui ma che entrambi capiscono bene che la situazione è un po’ complicata. Pierpaolo sa che la Gregoraci continua a pensare alla sua situazione fuori, tiene ben presente quello che è il suo ex e quanto lui sia geloso, almeno secondo il velino, ma il gieffino è convinto di poterla allontanare dai suoi pensieri portandola al punto in cui non si sentirà più gli occhi dell’ex marito addosso. Sarà davvero così? La Brandi gli ha consigliato di andare avanti con i piedi di piombo perché forse quel momento non arriverà mai e il primo sentore potrebbe arrivare questa sera quando Elisabetta Gregoraci potrebbe essere chiamata a rispondere alle polemiche di questi giorni liquidando il giovane velino.

PIERPAOLO PRETELLI E I RUMORS SU UN VIDEO HOT CHE LO VEDE PROTAGONISTA

Ma se questo non fosse l’unico argomento della serata pronto ad esplodere nelle mani di Pierpaolo Pretelli? Proprio a poche ore dal ritorno in tv del Grande Fratello Vip 2020 uno scandalo si sta preparando a scoppiare, uno scandalo che riguarderebbe il passato dell’ex velino e, in particolare, un video hot. A riportare la cosa è il sito trashitaliano.it che sostiene di essere in possesso e di aver visto un video a luci rosse che riguarderebbe proprio il gieffino. Il sito ha raccolto una serie di segnalazioni di diversi utenti in cui c’è un ragazzo giovane che parla in webcam con una ragazza fino ad arrivare poi ad una serie di scene molto esplicite in cui non è più il volto interessato, ma si passa alle parti intime. Il ragazzo somiglia molto a Pierpaolo Pretelli, è davvero lui o si tratta di un suo sosia? Non sappiamo se Alfonso Signorini tirerà in ballo la questione stasera, ma sicuramente i fan adesso sono molto curiosi e vogliono sapere cosa si nasconde dietro quegli occhi da cerbiatto e il fare di un adolescente…



