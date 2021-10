Pierpaolo Pretelli/ “Il GF Vip è stata la mia svolta, Giulia Salemi è la mia forza!”

Pierpaolo Pretelli, ex concorrente del Grande Fratello Vip ed attuale concorrente di Tale e Quale Show, è stato oggi ospite della trasmissione Domenica In con Mara Venier. La conduttrice ha riservato a Pierpaolo grandi complimenti definendolo proprio “un bravo ragazzo”. Alle sue spalle prima del GF Vip, c’è tanta gavetta: “Ma parallelamente lavoravo in un negozio di abbigliamento come commesso e prima ancora come cameriere”. Tuttavia la famiglia lo voleva avvocato: “Ho fatto 15 esami tra l’altro, sono venuto a Roma per questo”, ma sognava di studiare all’accademia Silvio D’Amico. La sua vita però è cambiata facendo il Velino a Striscia la Notizia.

Pierpaolo Pretelli, proposta di matrimonio a Giulia Salemi a fine Tale e quale show?/ Sorpresa in arrivo ma..

A Striscia ha ammesso di essersi divertito molto: “Ho trovato un senso molto protettivo da parte di tutti”, ha ammesso. Poi sono arrivati altri programmi ma il Grande Fratello Vip lo ha fatto conoscere anche a livello umano, facendo emergere tutta la sua umanità e sensibilità: “Penso di essere brillante”, ha ammesso. “Il GF è stata la mia svolta, il mio punto di partenza e spero di non fermarmi più ora”.

Pierpaolo Pretelli sarà Irama a Tale e quale Show/ Un'altra imitazione sanremese

Pierpaolo Pretelli, dal Grande Fratello Vip a Tale e Quale Show

Dopo il Grande Fratello Vip per Pierpaolo Pretelli è arrivato Tale e Quale Show: “E’ stato il mio sogno”, ha ammesso. “Clementino? Ho studiato il suo personaggio mentre era ospite a Domenica In”, ha svelato il concorrente dello show di Carlo Conti.

Quando ha vinto nella penultima puntata non ci credeva: “Ho creduto che avessero sbagliato i calcoli”. Da 6 a 11 anni Pierpaolo ha studiato pianoforte. “La musica mi ha sempre accompagnati nella vita, dai momenti felici a quelli più tristi”, ha aggiunto. Questo per lui è un momento di grande felicità: “tra amore, mio figlio e la mia professioni”, ha commentato. A proposito di amore non poteva mancare la sorpresa di Giulia Salemi con un video messaggio molto romantico. Giulia ha scritto una lettera d’amore nella quale ha ripercorso l’ultimo bellissimo anno insieme. Pierpaolo si è commosso al messaggio della fidanzata: “Sto vivendo un momento magico e lo devo tanto anche a lei, Giulia crede in me e mi dà la benzina e la forza per realizzare i miei sogni. Io ho la certezza di avere una grande donna e spero di essere un uomo all’altezza di tutto, di lei, di mio figlio e di chi incontrerò nella mia vita. Tra noi c’è qualcosa di molto forte e non pensavo di scoprirlo in un contesto televisivo”. Immancabile anche la sorpresa del fratello Giulio, con la compagna e la piccola figlia nata da pochi giorni. La coppia hanno annunciato che lui e Giulia saranno i padrini della bimba. Ed a proposito di famiglia ha ammesso: “Ci proviamo!”. Dopo Leo potrebbe arrivare una sorellina o un fratellino? “Vorrei rivivere quell’emozione. Giulia? Credo sia d’accordo, ci daremo da fare!”. Parole dolcissime anche per il piccolo Leonardo e il momento del loro incontro durante il GF Vip.

Giulia Salemi, fidanzata Pierpaolo Pretelli/ "Miglioro crescendo come Kim Kardashian"

© RIPRODUZIONE RISERVATA