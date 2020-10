Pierpaolo Pretelli in crisi per Elisabetta Gregoraci/ “Si è allontanata ma…”

PIERPAOLO PRETELLI SCARICATO DA ELISABETTA GREGORACI AL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Elisabetta Gregoraci ha scaricato Pierpaolo Pretelli? Il dubbio ormai circola da un po’ sia nella casa del Grande Fratello Vip 2020 che all’esterno dove sia dalla d’Urso che dalla Panicucci si è parlato del fatto che la showgirl abbia fatto un passo indietro proprio per via dello scivolone che l’ex velino ha fatto nella puntata di venerdì. Pierpaolo ha confidato a Matilde Brandi che la showgirl calabrese gli ha confidato di voler fare l’amore con lui e questo ha messo in subbuglio la casa. La Gregoraci non ha apprezzato e se in un primo momento ha accusato Pierpaolo di voler rovinare tutto, dall’altra ha poi premuto il piede sul freno ricordando alle amiche in casa di non essere fidanzata e di non avere alcun flirt con lui con il quale c’è stato solo un bacetto e poi qualche abbraccio. Le parole della Gregoraci verranno fatte ascoltare anche a Pierpaolo Pretelli questa sera in casa?

PIERPAOLO PETRELLI FIDANZATO PRIMA DI ENTRARE IN CASA? MANILA GORIO RIVELA…

La retromarcia della bella showgirl ha messo in crisi Pierpaolo Pretelli che in queste ore ama la pace e sta in disparte proprio mostrandosi sofferente a quello che ormai si è rotto con lei dopo la sua rivelazione. Lui stesso ha rivelato ‘sto cercando di lasciarle un po’ di spazio perché conosco la sua situazione fuori e penso che ne abbia bisogno, ma è davvero molto difficile’, ha raccontato a Guenda. Subito dopo ha confermato che se non ci fossero le telecamere sarebbe tutto diverso e questo lo fa sentire un po’ legato. Intanto, fuori dalla casa, Manila Gorio ha lanciato la bomba affermando a Live Non è la d’Urso di aver conosciuto il gieffino ad un compleanno vip all’inizio di quest’anno e di aver avuto con lui una relazione molto passionale in questi mesi tanto che Pretelli si è spinto fino in Puglia. La notizia è stata smentita dal fratello del gieffino che adesso potrebbe entrare in casa per rivelare al fratello quello che sta succedendo fuori e non solo in merito ad Elisabetta Gregoraci.



© RIPRODUZIONE RISERVATA