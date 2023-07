Pierpaolo Pretelli in ospedale per colpo alla testa durante Partita del Cuore/ “Forte botta”: Giulia Salemi…

Pierpaolo Pretelli, colpo alla testa e ghiaccio in ospedale

Momenti di paura per Pierpaolo Pretelli e i suoi fan durante la Partita del Cuore per la Romagna, iniziativa per aiutare le persone più fragili gravemente colpite dall’alluvione di maggio. L’ex gieffino è sceso in campo con il Golden Team per la Romagna, allenata da Arrigo Sacchi, contro la Nazionale Cantanti capitanata da Enrico Ruggeri. A causa di uno scontro di gioco, non solo è stato portato fuori dal campo, ma è stato trasportato in via precauzionale in ospedale, per essere sottoposto agli esami del caso, anche alla luce del fatto che aveva riportato un colpo alla testa.

Alla fine, Pierpaolo Pretelli ha potuto tirare un sospiro di sollievo e tornare allo stadio per rassicurare tutti. In effetti, in telecronaca avevano prontamente rassicurato i telespettatori riguardo le condizioni del “portiere” appena sono arrivate notizie e aggiornamenti. Poi ci ha pensato il diretto interessato, in primis con un tweet: “Tranquilli è stata una solo una forte botta. Ora indago sul colpevole e lo vado a cercare. Dal pronto soccorso di Rimini è tutto… a voi la linea…“.

Pierpaolo Pretelli ha anche pubblicato una foto di lui su una barella, all’ospedale di Rimini, col ghiaccio applicato sulla fronte. Nel frattempo, la fidanzata Giulia Salemi, appresa la notizia dell’infortunio, ha risposto al tweet: “Piccolino“. Ma tutto è bene quel che finisce bene, e nel caso di Pierpaolo Pretelli anche con tanta ironia, non solo per quella che ha usato nel tweet. Infatti, ha strappato un sorriso ai telespettatori anche quando è intervenuto durante la telecronaca per informare tutti che stava effettivamente bene. “A star qui in telecronaca mi sento un po’ Pizzul“, ha scherzato il compagno dell’influencer. Poi ha citato un altro noto telecronista, Sandro Piccinini, dicendo: “sciabolataa morbida“.

Tranquilli è stata una solo una forte botta. Ora indago sul colpevole e lo vado a cercare 🤣.

Dal pronto soccorso di Rimini è tutto… a voi la linea.. 🍀 pic.twitter.com/JwgpwhSFSK — Pierpaolo Pretelli (@pierpaolopretel) July 20, 2023













