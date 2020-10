Pierpaolo Pretelli innamorato ancora di Elisabetta Gregoraci?/ Non rinuncia a lei ma… (Grande Fratello Vip)

Pierpaolo Pretelli offeso con Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020 per..

Pierpaolo Pretelli ha perso la sua dolce metà ma non la sua verve. Possiamo tradurre così questi pochi giorni passati nella casa del Grande Fratello Vip 2020 tra una puntata e l’altra. Il bell’ex velino è riuscito a mettersi nei guai facendo quella famosa rivelazione a Matilde Brandi e gelando così i suoi rapporti con Elisabetta Gregoraci che ha sottolineato ‘così rovini tutto’. A quanto pare ormai il danno è fatto visto che in questi giorni la showgirl continua ad allontanarsi da Pierpaolo Pretelli che soffre un po’ la decisione della sua metà. Inutile dire che il gieffino ci aveva puntato tanto sul loro rapporto speciale destinato però a rimanere così appeso nell’aria visto che Elisabetta Gregoraci ha chiarito, soprattutto in questi ultimi giorni, che tra loro non c’è assolutamente alcun flirt e che non ci sarà visto che fuori c’è qualcuno ad attenderla. Questo ha lanciato una vera e propria caccia all’uomo ma ha lasciato Pierpaolo Pretelli senza parole perché non vuole perdere il suo rapporto speciale con la showgirl.

Pierpaolo Pretelli non vuole rinunciare all’amore vero ma…

Qualcosa comunque si è già rotto visto che non possono stare più attaccati e soli come prima e il gieffino si è sfogato con Matilde Brandi e non solo. La delusione si è un po’ impadronita della sua mente ma non del tutto visto che le risate e gli scherzi sono rimasti e visto che, come lui stesso ha svelato a Myriam Catania, non vuole rinunciare all’amore. Il modello ha parlato a lungo dell’amore e della sua voglia di trovare uno grande e importante ma che non prescinda mai dall’amato figlio. Il discorso si è spostato poi sul suo passato e in giardino ha raccontato anche il mix di motivazioni che lo hanno spinto alla rottura con la sua ex compagna e madre del suo bambino. Una serie di litigi, gelosie e fraintendimenti hanno portato i due ad allontanarsi e adesso Pierpaolo cerca una donna che vuole stare con lui ma rispettando i suoi tempi e l’amore per il figlio. Infine, si dice pronto a rinunciare ad una piccola parte di sè, a scendere a compromessi per amore ma solo quello con la a maiuscola, quello da pelle d’oca. Lo troverà nella casa del Grande Fratello Vip 2020?



