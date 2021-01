Pierpaolo Pretelli innamorato di Giulia Salemi o strategia?/ “Pronto ad una relazione fuori dalla casa ma…”

Pierpaolo Pretelli parla del suo futuro con Giulia Salemi fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2020

Signori e signore ecco spuntare il primo ma sul futuro di Pierpaolo Pretelli fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2020. In molti sono convinti che il suo avvicinamento ad Elisabetta Gregoraci prima e Giulia Salemi poi sia solo sinonimo di volersi mettere in mostra e far parlare di sé fuori dalla casa e che le due donne siano solo nelle pedine nelle sue mani e il primo sentore che questo sia vero è arrivato proprio nel momento in cui si è parlato di futuro ed in particolare, di una possibile relazione con Giulia Salemi anche fuori dalla casa. Pierpaolo ha parlato con Andrea Zelletta di quello che sta succedendo e di quello che pensa su Giulia Salemi e poi rilancia: “Lei mi stimola, mi dice che sono bravo e che devo andare avanti. Pensa alla prospettiva di quello che ci sarà fuori.. Se lei capisce le mie esigenze e mie obblighi da padre per me va bene. Ci siamo conosciuti da amici, ha visto la mia parte più naturale”.

Pierpaolo Pretelli allo scontro in diretta questa sera?

A quanto pare Pierpaolo Pretelli è pronto a continuare la sua liason con Giulia Salemi anche fuori dalla casa del Grande Fratello vip 2020 se lei capirà i suoi doveri di padre ma se così non fosse? La loro liason è solo agli inizi ma ha già creato molto scalpore. Oggi si parlerà di loro nella nuova puntata, come annunciato da Alfonso Signorini, e a quel punto i due potrebbero fare i conti con una realtà e una serie di polemiche che potrebbero travolgerli. I due si troveranno faccia a faccia con i loro cari fuori dalla casa scoprendo che le cose sono peggiori di quanto pensano per via della questione Gregorelli e non solo? Le immagini potrebbero riguardare anche la passione esplosa nel cucurio nei giorni scorsi e a quel punto come reagiranno i due diretti interessati?



