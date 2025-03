A Cologno Monzese ci si prepara alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi e, nel frattempo, emergono i primi retroscena sui volti che guideranno il reality nel 2025. Dopo le modifiche apportate nell’edizione numero diciotto, che si sono rilevate un puro fallimento, il programma dovrebbe tornare con una veste rinnovata in meglio. Attualmente ci sono dei rebus da sciogliere che riguardano la conduzione e gli opinionisti, ma anche chi assumerà il ruolo di narratore delle vicende dei concorrenti in Honduras.

Nelle prossime settimane arriveranno conferme ufficiali sulle decisioni. L’obiettivo è quello di riconquistare il pubblico che è stato perso negli ultimi anni con edizioni dell’Isola non proprio vincenti.

Pierpaolo Pretelli inviato dell’Isola 2025? Perché potrebbe essere perfetto

Secondo alcune indiscrezioni riportate da TvBlog, pare che il futuro marito di Giulia Salemi e padre del piccolo Kian sia il favorito per questo ruolo. Reduce dal successo teatrale con il musical Rocky diretto da Luciano Cannito, potrebbe prendere il posto di Alvin.

Perché Pierpaolo Pretelli inviato de L’Isola dei Famosi potrebbe essere una scelta perfetta? Negli ultimi anni, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dimostrato versatilità e carisma nelle sue esperienze televisive fatte sia in Rai che a Mediaset.

Sarebbe sicuramente in grado di gestire le dinamiche in diretta del reality show che richiedono interventi immediati, capacità di andare a braccio in collegamento e spigliatezza nel raccontare le dinamiche che nasceranno in Honduras.

Anticipazioni Isola 2025: Alvin fatto fuori di nuovo e Pretelli inviato?

Alvin detiene il record di presenze come inviato da quando L’Isola dei Famosi è sbarcata su Canale Cinque. Non sono mancate, però, sostituzioni nel corso degli anni. Già nel 2017 e nel 2018 il conduttore radiofonico era stato rimpiazzato, rispettivamente, da Stefano Bettarini e da Stefano De Martino.

Ritornato nel 2020, l’anno successivo è stato sostituito da Massimiliano Rosolino per poi rientrare e rivestire di nuovo il ruolo di co-presentatore nel 2022 e nel 2023. Lo scorso anno il suo posto è stato preso da Eleonoire Casalegno mentre quest’anno Pretelli potrebbe diventare inviato.