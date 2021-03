Pierpaolo Pretelli: “La mia famiglia non entusiasta di Giulia Salemi”/ “Gregoraci…”

La storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, nata nella casa del Grande Fratello Vip 2020, continua a gonfie vele. Tuttavia, la famiglia di Pierpaolo non sarebbe ancora entusiasta della relazione tra l’ex velino e l’influencer. Ad ammetterlo è stato lo stesso Pierpaolo in un’intervista rilasciata ai microfoni di Giada Di Miceli durante il programma Non Succederà Più in onda sulle frequenze di Radio Radio. Dalla fine del Grande Fratello vip è passato quasi un mese, ma a quanto pare, la famiglia di Pretelli non avrebbe ancora accettato totalmente la storia con Giulia avendo sognato la coppia con Elisabetta Gregoraci.

“La mia famiglia ha sicuramente capito quanto tengo a Giulia – ha dichiarato Pierpaolo – perché anche al GF Vip sono andato contro la loro idea, loro avranno sognato questa coppia con Elisabetta Gregoraci ma non è mai esistita. Si sono un po’ illusi, ma avrebbero dovuto conoscermi e capire da subito che con Giulia sono felice e sto bene. Un genitore è felice se il figlio è felice”, ha aggiunto.

Pierpaolo Pretelli e il rapporto con Elisabetta Gregoraci: “Le cose da chiarire le abbiamo chiarite”

Pierpaolo Pretelli, accanto a Giulia Salemi, è felice e innamorato. L’ex gieffino non nasconde la propria serenità ed è sicuro che la sua famiglia cambierà presto idea. “Ad oggi la situazione è tranquilla, anche se non propriamente come vorrei. Non c’è grande entusiasmo di questo fidanzamento, esatto, e questo a me dispiace perché sono sicuro che quando avranno modo di conoscerla si ricrederanno, Giulia è una ragazza molto genuina”, ha spiegato. Ai microfoni di Giada Di Miceli, infine, ha parlato anche di Elisabetta Gregoraci con cui, all’inizio, ha avuto un’amicizia speciale. Ad oggi, però, Pretelli è concentrato sulla sua storia con la Salemi ammettendo di non gradire, tuttavia, i like che la showgirl lascia ai post sui Gregorelli come li chiamavano i fan. “Le cose che dovevamo chiarire ce le siamo chiarite, sia in casa che durante la finale, quando ho avuto modo di scambiare due parole con lei. L’unica cosa è che lei continua a mettere like e commenti su cose che riguardano i Gregorelli. Vorrei che un attimo si attenuasse il tutto. Lei è sempre stata chiara, un futuro fuori dalla Casa con me non ci sarebbe stato e non ci sarebbe stato a prescindere da Giulia Salemi”, ha concluso.

