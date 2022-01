Pierpaolo Pretelli/ La svolta con la fidanzata Giulia Salemi: “Abbiamo deciso di…”

Dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip per Pierpaolo Pretelli di cose ne sono cambiate. Non solo nella Casa di Canale 5 ha trovato l’amore, che dura tutt’oggi, ma anche la sua carriera ha vissuto una vera e propria svolta. La sua popolarità è stata accresciuta dalla successiva partecipazione a Tale e Quale Show. Da lì, notato da Mara Venier, Pierpaolo è infine approdato a Domenica In e ora si vocifera di un programma solo per lui proprio in Rai. “Io mi sento in famiglia fra mamma Rai e zia Mara. Mi sento molto caratterialmente un volto Rai.”, ha d’altronde ammesso Pierpaolo ospite a Tv Talk.

Ripensando all’ultimo anno televisivo, ha poi aggiunto: “Non mi pento di nessuna esperienza televisiva fatta, ogni esperienza è stato un tassello per diventare quello che sono ora. Fare il Grande Fratello per sei mesi è stata una grande fatica, il programma dura veramente tanto e gli ultimi giorni io non vedevo l’ora di uscire. Io generalmente difficilmente perdo il controllo, ma magari altre persone no.”

Nella Casa del Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli ha conosciuto Giulia Salemi e se n’è innamorato. Ancora oggi i due stanno insieme e stanno progettando il loro futuro. In merito, l’ex gieffino ha rivelato: “Sto cercando una quadra, nel senso che vorrei che la vita privata diventasse sempre un po’ più privata. Per fare bene questo lavoro bisogna scindere bene la professione dalla vita privata. – così ha spiegato di aver preso una decisione – Ovviamente sto cercando di farlo, almeno io. Rispetto all’inizio, usciti dalla Casa, facevamo storie continue. Ora invece stiamo cercando di vivere di più la vita di coppia in maniera privata.”

