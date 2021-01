Pierpaolo Pretelli, la zia attacca Giulia Salemi/ Riti voodoo dentro la casa?

Non c’è pace per Pierpaolo Pretelli, concorrente del Grande Fratello Vip. Dopo le dichiarazioni della mamma e del fratello che si erano espressi duramente sulla sua relazione con Giulia Salemi, suscitando la dura reazione dell’ex velino, ora anche la zia Maristella ha deciso di dire la sua. Nelle scorse ore la zia di Pretelli ha condiviso sul suo profilo Facebook il post surreale di un altro utente che mette in cattiva luce Giulia Salemi: “Amici, chiedo il vostro aiuto. Divulgate ovunque”, ha scritto la signora Maristella. Nelle immagini sottostanti si vede l’influenzar italo-persiana mentre tiene tra le mani un pupazzo: “Giulia in assenza di Fariba tiene una bambolina voodoo che passa di mano in mano, la stessa Carlotta esclama: ma che è una bambola voodoo”, è la didascalia del post originale apparso sulla pagina “Pierpaolo&Elisabetta”, evidentemente fan della coppia Gregorelli.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: la famiglia dell’ex velino

Il post della zia di Pierpaolo Pretelli ha subito attirato l’attenzione di alcuni utenti di Facebook. “Stanno facendo impazzire Pier, non gli altri”, ha aggiunto la signora Maristella in un commento. Un follower accusa la donna di “screditare quella povera ragazza”, ovvero Giulia Salemi. “Povera?”, la risposta di Maristella. Insomma, sembra proprio che la famiglia Pretelli faccia fatica ad accettare la relazione di Pierpaolo con Giulia Salemi. Anche se nella puntata di lunedì del Grande Fratello Vip Giulio, fratello di Pierpaolo, si è schierato a favore della coppia: “Sia io che la mia famiglia eravamo affezionati all’amicizia speciale con Elisabetta, ma poi ho visto come ha difeso te e come è andato contro la sua famiglia, quindi vi voglio bene e tifo per voi”. Anche il pubblico del GF Vip è diviso sulla coppia: c’è chi fa il tifo per loro e chi invece pensa che la relazione sia solo una montatura.



