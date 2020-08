Pierpaolo Pretelli lancia Rondine, primo singolo/ Video: flirta con Ariadna Romero…

Dopo Francesco Monte che ha debuttato nel mondo della musica lanciando il primo singolo “Siamo già domani”, anche l’ex velino Pierpaolo Petrelli si lancia in un’avventura musicale pubblicando il primo singolo, in collaborazione con Giorgina. Il brano, dal ritmo tipicamente estivo e allegro s’intitola “Rondine” e vede duettare Petrelli con Giorgina dando vita ad una canzone che ha tutte le caratteristiche dei tipici tormentoni estivi. Ad annunciare l’uscita del singolo è stato proprio Petrelli con una serie di post pubblicati sul suo profilo Instagram che hanno scatenato la curiosità dei suoi followers e quella di amici e colleghi che gli hanno fatto l’in bocca al lupo per la nuova avventura professionale. Ad incuriosire i fans, tuttavia, è stata anche la presenza di Ariadna Romero nel videoclip che accompagna la canzone.

PIERPAOLO PETRELLI E ARIADNA ROMERO INSIEME NEL VIDEOCLIP DI RONDINE

Pierpaolo Petrelli e Ariadna Romero tornano ad essere molto vicini, ma solo per lavoro. L’ex velino e la modella che hanno avuto una storia d’amore coronata dalla nascita di un figlio, Leonardo, dopo essersi lasciati si mostrano nuovamente insieme nel videoclip della canzone “Rondine” che segna il debutto di Petrelli nel mondo della musica. Nel videoclip, Ariadna Romero è la protagonista femminile che flirta con Petrelli in piscina, a casa, in auto e in elicottero. Tra i due non mancano abbracci e sorrisi e alla fine del videcolip c’è anche un ringraziamento speciale alla Romero che ha accettato di partecipare. Una piacevole novità, dunque, per i fans che non li vedevano più insieme da diverso tempo.





