Pierpaolo Pretelli lascia il Grande Fratello Vip?/ “Non ce la faccio, me ne vado”

I concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 hanno vissuto attimi di panico subito dopo la diretta con Alfonso Signorini. Chiuso il collegamento con lo studio di Cinecittà, in casa, Pierpaolo Pretelli è stato il protagonista di un amaro sfogo in seguito al quale ha minacciato di uscire e di lasciare definitivamente la casa. In lacrime, l’ex velino ha più volta sottolineato di non reggere le dinamiche del gioco avviandosi verso la porta rossa e solo l’intervento degli altri concorrenti, in primis quello di Enock che l’ha fermato di peso, ha evitato il peggio. Ma cos’è successo in piena notte nella casa più famosa d’Italia? A scatenare le lacrime di Pretelli è stata una discussione con Andrea Zelletta. Sentendosi in colpa per non averlo salvato durante la catena di salvataggio preferendogli Patrizia De Blanck e “condannandolo” al televoto, Pretelli ha immediatamente cercato un confronto con l’ex tronista di Uomini e Donne che, ancora nervoso, ha definito “televisiva” la mossa di Pierpaolo di salvare la contessa. Una parola che ha così scatenato la dura reazione di Pretelli.

PIERPAOLO PRETELLI IN CRISI, ANDREA ZELLETTA LO TRANQUILLIZZA

La presenza di Elisabetta Gregoraci non è servita a calmare Pierpaolo Pretelli che, nervoso e fuori di sè ha continuato a sottolineare di voler lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2020. Solo l’intervento di Andrea Zelletta è riuscito a salvare la situazione. L’ex tronista, infatti, gli ha ribadito di essere suo amico e di aver semplicemente bisogno di metabolizzare la cosa non avendo capito il motivo che l’ha spinto a salvare la contessa e non un amico. “Sei un mio amico e per questo mi sono sfogato con te. Ci sono rimasto male, ma il nostro rapporto non cambia. Se io vengo eliminato tu devi vincere per me. Ti ho detto cosa avrei fatto io”, ha detto l’ex tronista. Anche Tommaso Zorzi, poi, ha cercato di rassicurare l’ex velino. “Non stai mandando nessuno al patibolo. Siamo qui da due mesi. Ci sta questo sfogo sei al primo crollo dopo 60 giorni. Io scleravo al quinto”.

Pier che corre, gli altri che lo rincorrono, MTR che urla FERMATELO, FERMATELO. Già scena cult#GFVIP pic.twitter.com/MGxNnikK1q — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) November 14, 2020





