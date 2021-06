Pierpaolo Pretelli/ “L’estate più calda” classico tormentone: primo su iTunes a Malta

E’ uscito venerdì 18 giugno il secondo singolo di Pierpaolo Pretelli, “L’estate più calda“, che permette all’ex “Velino” di riavvicinarsi a quella che è da sempre una delle sue passioni più grandi, la musica. Ci aveva già provato lo scorso anno con “Rondine” e questa volta sembra di vivere un déjà vu: l’idea del tormentone estivo c’è, il featuring con Giorgina anche, la novità è la collaborazione con Shade nella scrittura e a cambiare è la protagonista del videoclip (Giulia Salemi in “L’estate più calda”, Ariadna Romero in “Rondine”).

Pierpaolo Pretelli video "L'estate più calda"/ "Con Shade tra i big dei tormentoni"

Contro ogni aspettativa, comunque, la canzone di Pierpaolo è uscita da pochi giorni ed è già un successo internazionale: ha infatti raggiunto la vetta della classifica iTunes di Malta e sta risalendo le classifiche di ascolti anche in Spagna ed in Brasile. L’ex gieffino spera di continuare così e di essere tra i protagonisti di questa estate con il suo nuovo singolo: il ritmo latino e lo special in spagnolo della giovane Giorgina contribuisce a dargli quel tocco estivo che Pretelli voleva raggiungere.

Ariadna Romero al Grande Fratello Vip?/ L'ex di Pierpaolo Pretelli: "Casting? Io..."

Pierpaolo Pretelli, dalla tv alla musica

E’ innegabile quanto si sia rivelato importante il sostegno della community che segue Pierpaolo Pretelli dalla sua avventura all’ultimo Grande Fratello Vip. Ad aggiungersi ci sono i fan di Giulia Salemi, con cui ha intrapreso una storia d’amore proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia: i due, insieme, vantano una delle fanbase più attive sui social. All’annuncio dell’uscita di un suo singolo estivo, infatti, il nome di Pretelli è salito in tendenza su Twitter e tra le prime cose che ha dichiarato hanno trovato spazio pensieri in merito ad eventuali pregiudizi da affrontare.

Andrea Zelletta "Pretelli? Non l'ho più sentito"/ Poi attacca Akash "Punzecchia ma.."

“Sarebbe un ragionamento che ci può stare, sarò io a dover dimostrare il contrario. Ok vengo da un reality, ma una volta fatto un reality non posso fare altro? Starà a me dare continuità e dare dei contenuti, dimostrare quello che posso e so fare”. La canzone appena pubblicata (L’estate più calda) è il classico tormentone estivo che, per il momento, non porta nulla di nuovo alla musica, ma che comunque fa cantare già i suoi fan. Se l’obiettivo di Pierpaolo Pretelli è arrivare oltre, però, dovrà fare di più di un pezzo estivo come tanti altri.





© RIPRODUZIONE RISERVATA