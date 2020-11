Pierpaolo Pretelli, lettera al figlio Leonardo/ “Lui è tutto”: lacrime al GF Vip

Grandi emozioni questa sera, 13 novembre, nella Casa del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini è pronto a dare il via ad una serata che sarà ricca di scontri ma soprattutto di sorprese. In questi giorni nella Casa in molti si sono dati alla scrittura e tra questi c’è Pierpaolo Pretelli. Il modello ha deciso di mettere nero su bianco tutto ciò che sta provando in questi giorni oltre a tutti i suoi sentimenti per la mancanza di suo figlio Leonardo. Nella puntata di lunedì. Pretelli ha ricevuto un dolcissimo pensiero dal figlio, inviato dalla sua ex Ariadna Romero: un breve video in cui il piccolo Leo, pronto ad andare a scuola, saluta il papà mandandogli un bacino.

Pierpaolo Pretelli, lacrime per il figlio Leonardo al Grande Fratello Vip

È bastata questa immagine per far sciogliere Pierpaolo Pretelli in un mare di lacrime. Un vero e proprio crollo quello del gieffino, che non è riuscito a manifestare in pieno i sentimenti di questo momento così speciale. È per questo che ha deciso di scrivere una lettera per suo figlio che verrà sicuramente letta nel corso della diretta del Grande Fratello Vip in onda questa sera. Parole che faranno emozionare il pubblico e sicuramente anche la mamma di Leo, Ariadna, che ha mantenuto con Pierpaolo un ottimo rapporto nonostante la rottura.

