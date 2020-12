Pierpaolo Pretelli lite con Elisabetta Gregoraci/ “Condizionato da te”, lei “Vittima”

Chi si sarebbe aspettato che, a pochi giorni dall’uscita di Elisabetta Gregoraci dal Grande Fratello Vip, l’atteggiamento di Pierpaolo Pretelli cambiasse totalmente e che addirittura arrivasse ad accusarla. È quanto accaduto nel corso della diretta dell’11 dicembre dopo aver assistito ad un filmato in cui Pierpaolo è ben altro che triste per l’addio della Gregoraci. Immagini che Elisabetta commenta dallo studio proprio con Pierpaolo: “Io sono felicissima per te, però il giorno dopo che me ne sono andata… Hai recitato un po’ la parte della vittima!” Appellativo, quest’ultimo, che Pretelli proprio non manda giù. “Io ero molto condizionato da te!” fa notare lui, scatenando poi la lite.

Pierpaolo Pretelli scatenato contro la Gregoraci: “Sono stato male ma adesso basta”

Elisabetta Gregoraci gli ricorda del biglietto scritto e nascosto nel suo beauty una volta abbandonata la Casa, lui non ci sta e sbotta: “Non parlare in questo modo di me perché io ho sofferto e sono stato male. Non due giorni fa tesoro ma settimane fa! Io ho superato questa cosa, mi sono ripreso con le mie gambe e ora inizio a fare il mio percorso! Finora ho pensato solo a te ora penso a Pierpaolo!” E continua: “Ad oggi sono più lucido e vedo le cose per quelle che sono, cosa dovrei fare?” Uno scontro che sembra destinato a continuare anche nelle prossime puntate, forse…



