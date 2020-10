Pierpaolo Pretelli, mamma Margherita “Precipitoso con la Gregoraci”/ “Ha un figlio..”

Pierpaolo Pretelli non ha mai nascosto di provare un forte interesse per Elisabetta Gregoraci. Dopo le prime settimane di abbracci e coccole, l’ex moglie di Flavio Briatore si è allontanata un po’ dall’ex velino di Striscia la Notizia. Nonostante tutto, Pierpaolo continua ad avere la speranza di poter conquistare il cuore della bellissima Elisabetta, ma cosa pensa della situazione la sua famiglia. La mamma di Pierpaolo Pretelli, la signora Margherita Velardi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del settimanale Di Più in cui ha parlato proprio del rapporto che il figlio sta cercando di creare con l’ex moglie di Flavio Briatore. “Mio figlio è un ragazzo pieno di valori, ha un cuore grande, anche se forse con Elisabetta si è dimostrato troppo precipitoso”, ha spiegato la mamma di Pierpaolo.

PIERPAOLO PRETELLI, LA MAMMA ELOGIA ELISABETTA GREGORACI

La mamma di Pierpaolo Pretelli elogia Elisabetta Gregoraci come donna e mamma anche se esorta il figlio a non correre e a procedere a piccoli passi. “E’ una donna bellissima, di grande cuore, è matura, è mamma, ha bisogno dei suoi tempi”, ha dichiarato la signora Margherita al settimanale Di Più dando poi un consiglio al figlio – “Deve essere meno precipitoso. Come lei, anche lui ha un figlio. Comunque chissà, spero tutto il meglio per loro”. Infine, la signora Margherita, pur essendo molto orgogliosa di Pierpaolo, non nasconde di avere un rammarico ovvero la mancata laura in legge dell’ex velino. “Poi si è voluto scrivere al Dams perchè il suo sogno era quello di sfondare nel mondo della tv e del cinema. io sinceramente ho detto subito di no”. Infine, sul rapporto tra Pierpaolo e Ariadna Romero, la mamma di Pretelli ha confermato come il rapporto tra i due, oggi, sia sereno.



