Pierpaolo Pretelli messo in guardia da Giulia Salemi/ Nessun triangolo con Soleil

Presto Pierpaolo Pretelli inizierà un’altra avventura molto importante nella sua carriera televisiva. Infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip dopo aver dimostrato il suo talento a Tale e quale show e dopo essersi riappacificato con Mara Venier a settembre condurrà il GF Vip Party che procederà di pari passo allo show di Canale 5 e che andrà in onda su Mediaset Infinity.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli smentiscono la crisi/ Un video svela la verità...

A condurre il GF Vip Party insieme a Pierpaolo Pretelli ci sarà Soleil Sorge che durante l’ultimo anno ha fatto molto parlare di sè soprattutto per via del triangolo amoroso instaurato all’interno della casa del Grande Fratello Vip con Alex Belli e sua moglie Delia Duran.

Pierpaolo Pretelli sorvegliato da Giulia Salemi

Stando a come riferito da NuovoTV Giulia Salemi, ex conduttrice del programma e compagna di Pierpaolo Pretelli ha già messo in guardia il suo fidanzato per prevenire ulteriori triangoli amorosi. Il conduttore infatti, sarà un sorvegliato speciale e non dovrà compiere alcun passo falso.

Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi nessuna dedica per compleanno/ Scoppia la polemica!

La coppia infatti, dopo questa avventura lavorativa sarà pronta a fare il grande passo a tal punto che i preparativi per il loro matrimonio sono già iniziati e chissà se dopo questa esperienza i due proseguiranno la loro felice storia d’amore o ci sarà qualche intoppo a rovinare i piani.

LEGGI ANCHE:

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposano?/ "Quando mi farà la proposta..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA