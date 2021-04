Pierpaolo Pretelli “Mio figlio Leo vuol fidanzarsi con Giulia”/ “Per Tale e Quale…”

È un momento d’oro per Pierpaolo Pretelli. La partecipazione al Grande Fratello Vip 5 ha dato un nuovo slancio alla sua vita privata e professionale. Partendo proprio da questa seconda, ora l’ex velino si prepara a fare il suo vero e proprio esordio nel mondo della musica. Lo annuncia in diretta su RTL 102.5 News al giornalista Francesco Fredella: “Ho pronta una canzone stupenda per questa estate, a cui sto lavorando anche con il producer di Shade.” ha rivelato Pretelli che, solo qualche tempo fa, ha rivelato il sogno di partecipare a Tale e Quale Show.

“Ad oggi non c’è nulla di ufficiale ma qualcosa si sta muovendo già… – ha spiegato – Sto facendo anche delle lezioni di canto per arrivare preparato ai provini.” Pretelli, dunque, si prepara ad una nuova avventura televisiva, intanto ha annunciato in diretta una notizia per lui molto emozionante.

“Giulia e Leonardo si sono conosciuti per la prima volta!”, ha rivelato Pierpaolo Pretelli. La Salemi e suo figlio, avuto da Ariadna Romero, hanno trascorso per la prima volta alcune ore insieme: “È stato un momento proprio bellissimo, di grande felicità. – ha sottolineato Pierpaolo – È la prima donna che presento a mio figlio dopo tre anni che mi sono separato da Ariadna. Per me era una cosa talmente importante che non avrei mai affrettato questo passo senza la consapevolezza di quello che provo per Giulia e di quello che lei prova per me.” Giulia ha fatto davvero colpo sul piccolo Leo, tanto che “le ha anche chiesto di fidanzarsi con lei.” ha scherzato l’ex gieffino. Pretelli ha infine rivelato di aver conosciuto Alessia, la fidanzata di suo fratello Giulio che tra pochi mesi lo renderà padre: “Ho conosciuto Alessia, siamo stati insieme due-tre giorni con Giulio, lei ha dormito da noi. È una brava ragazza e siamo molto felici di questo lieto evento che sta per arrivare. Non ci resta che scoprire se sia un maschietto o una femminuccia.”

