Pierpaolo Pretelli/ “Mio figlio Leonardo mi ha fatto diventare uomo, con Giulia…”

Pierpaolo Pretelli ha fatto ritorno “a casa” dopo la breve esperienza a Domenica In, ospite oggi di Verissimo: “Ho realizzato di essere a Canale 5 con quest’aria fresca. Lì ho fatto un’azione da botulino, ho ringiovanito un po’”, ha commentato, lanciando una sorta di frecciatina ma senza spiegare altro. Pierpaolo ha ammesso di fare il pendolare da Milano a Roma per il figlio e per la fidanzata Giulia Salemi: “Sono felice”, ha commentato, prima di vedere un filmato riassuntivo sulla sua carriera, breve ma intensa.

Giulia Salemi, chi è la fidanzata di Pierpaolo Petrelli/ “Sono pazza di quest’uomo”

Si parte da un Pierpaolo molto piccolo. Cosa ricorda della sua infanzia a Maratea? “Sognavo tanto, la mia mente viaggiava. Sognavo di cantare e di ballare, sognavo la tv che era un mondo che vedevo molto lontano”, ha commentato. Quando ha iniziato a fare i primi passi verso Roma, ha iniziato a studiare giurisprudenza ma ha compreso che non era la sua strada nonostante i 15 esami. Poi il provino a Striscia la Notizia: “Tutto accade nella vita perché deve accadere, credo molto nel destino”, ha ammesso. “La mia vita è stata molto altalenante sia di emozioni che nel lavoro. Prima del GF Vip facevo il commesso”, ha svelato.

Leonardo, figlio di Pierpaolo Petrelli/ Cuore di papà: “Voglio proteggerlo”

Pierpaolo Pretelli, l’amore con il figlio e con la ex compagna

Pierpaolo Pretelli ha svelato ancora: “La sera scrivevo su un diario ciò che desideravo e qualcosa è successo. Mai perdere gli obiettivi e provare a raggiungerli”. Lui è diventato papà a 27 anni: “Leonardo mi ha fatto diventare uomo, mi ha fatto crescere da un giorno all’altro, sia sul piano delle responsabilità che dell’amore che non puoi trovare da nessuna parte”. Oggi con Ariadna Romero “ho un rapporto stupendo grazie al rapporto che lei ha con Giulia Salemi”, ha spiegato.

Tra i suoi momenti brutti, Pierpaolo ha ricordato il periodo in cui lavorava in negozio: “La sera andavo a lavorare in discoteca dove facevo il vocalist, non dormivo più e sono arrivato ad avere delle crisi di esaurimento, sono arrivato al punto in cui sono scoppiato. Quello è stato un mio momento buio”, ha commentato. E con Giulia Salemi? “Va molto bene!”, ha ammesso contento, “E’ un amore in screscendo”. I due sono i fan l’uno dell’altra e si sostengono a vicenda, completandosi. Giulia è stata anche la prima donna che presentava al figlio: “Ero super convinto di presentarli e devo dire che è nato subito un grande feeling”. I fan dei Prelemi, dopo aver vissuto tutta la fase iniziale del loro amore, continuano a seguirli con affetto: “La prospettiva di allargare la famiglia c’è, ora capiamo unj attimo con i tempi”. Il suo vero mito? Il nonno, esempio di grande amore. “Sono cresciuto con i miei nonni”, ha raccontato, spiegando il loro forte legame.

Pierpaolo Pretelli entra nel cast di radio R101/ "Fiorello mi ha consigliato di…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA