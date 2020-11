Pierpaolo Pretelli/ Molla Elisabetta Gregoraci: “Grazie a Giulia Salemi”, Selvaggia..

Pierpaolo Pretelli molla Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020?

Pierpaolo Pretelli è nei guai e mai come in questi giorni i fan del Grande Fratello Vip 2020 si stanno spaccando sul suo comportamento. Da una parte c’è chi gongola per via del suo ritrovato coraggio e per l’aver mollato Elisabetta Gregoraci al suo destino, ma dall’altra parte c’è chi lo trova ancora senza p*lle per intervenire a suo favore e, soprattutto, e forse proprio lui il carnefice tra i due. In settimana il bel velino è finito nel tugurio con Selvaggia Roma, su proposta di Pupo ed Antonella Elia, e nonostante il muro divisorio, la romana e la calabrese se ne sono dette di ogni. A far impazzire Elisabetta Gregoraci è stato proprio il momento in cui ha sentito una conversazione tra Selvaggia e Pierpaolo in cui lei continuava a darle contro cercando di voler fare il lavaggio del cervello a Pierpaolo Pretelli che continua ad ascoltare senza reagire. Le due hanno dato vita ad una grossa lite in cui la calabrese annuncia davvero provvedimenti legali e che anticipa quello che poi è successo con il velino. La calabrese lo ha trovato davvero senza coraggio nell’intervenire e fermare quella che è sua amica e che lei non conosce bene e invece non lo ha fatto. Ormai è chiaro che la loro amicizia speciale sia finita e a poco vale il messaggio aereo che è passato sulla casa del Grande Fratello Vip 2020.

Giulia Salemi gli ha fatto dimenticare Elisabetta Gregoraci? Con Selvaggia Roma invece…

Proprio dopo la maretta, Pierpaolo Pretelli è tornato in casa dopo la sua esperienza del cucurio, dando vita ad un’altra discussione. Confidandosi con i suoi amici seduti in sauna, il velino ha ammesso che quello prova per Elisabetta Gregoraci è cambiato e quello che provava e che sperava sta andando via, quella cosa lì non ce l’ho più, la cerca sempre meno e la abbraccia sempre meno perché ha capito che non ci sarà mai niente tra di loro, non ci vede un futuro e questa sua decisione, non lo fa sentire come un tempo. Anche le parole della calabrese non lo colpiscono più come prima e questo per via dei suoi sentimenti sono cambiati. Nella casa del Grande Fratello Vip 2020 quindi le cose sono cambiate e lui non vuole più vederla come prima e questo lo fa sentire davvero molto meglio dopo settimane difficili. Merito di Selvaggia Roma? Sembra proprio di no, la vera artefice di tutto è Giulia Salemi.



