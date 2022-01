Pierpaolo Pretelli non c’è oggi a Domenica In, perché?/ Salta anche Il Musichiere…

Pierpaolo Pretelli, ex protagonista del passato Grande Fratello Vip, oggi 2 gennaio non sarà presente nella prima puntata dell’anno di Domenica In. Come sappiamo l’ex Velino di Striscia la Notizia era stato fortemente voluto da Mara Venier subito dopo la sua partecipazione alla passata edizione di Tale e Quale Show, conquistata dalla sua bravura e dalla sua simpatia. Nelle ultime puntate di Domenica In, Pretelli ha guidato Il Musichiere, il gioco che coinvolgeva nella gara a suon di canzoni da indovinare, gli ospiti della trasmissione storica di Rai1. Questa volta però sarà assente durante la diretta odierna.

A svelarlo è stata la stessa padrona di casa Mara Venier nel corso di una diretta Instagram tenuta ieri sera con il giornalista e blogger Davide Maggio, l’amico Pino Strabioli ed il bravissimo comico Vincenzo De Lucia (anche lui spesso protagonista di Domenica In con le sue straordinarie imitazioni). La Venier ha anticipato che oggi non sarà presente in studio Pierpaolo Pretelli dopo la decisione inevitabile di dimezzare il cast (ed il pubblico) per far fronte alla situazione Covid nuovamente peggiorata negli ultimi giorni.

Pierpaolo Pretelli non sarà a Domenica In: la decisione di Mara Venier

Dopo la precedente puntata di Domenica In saltata a causa della messa in quarantena preventiva del gruppo di lavoro, oggi 2 gennaio torna Mara Venier con i suoi numerosi ospiti ma con la grande assenza di Pierpaolo Pretelli. I tanti fan dei “Prelemi” che avrebbero voluto vedere quest’oggi il loro beniamino in tv dovranno ancora attendere in quanto la “zia” Mara ha spiegato di aver dovuto necessariamente rinunciare a delle presenze in studio per via della situazione relativa ai contagi da Covid. Oltre a Pierpaolo, salta per oggi anche il gioco de Il Musichiere.

Non è chiaro tuttavia se si tratta di una scelta temporanea o se riguarderà anche le successive puntate. Quasi certamente la decisione sarà presa sulla base dell’evolversi dell’emergenza sanitaria. Pierpaolo era arrivato alla guida del Musichiere dopo il precedente gioco poco fortunato che però si era deciso di interrompere in corsa, con tanto di ironia da parte della padrona di casa che aveva detto scherzando: “Ce lo hanno richiesto ovunque e lo abbiamo ceduto volentieri!”.



