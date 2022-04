Pierpaolo Pretelli notte con l’ex in discoteca/ E Giulia Salemi? Assente ma..

Pierpaolo Pretelli, serata in discoteca e incontro con l’ex fidanzata

Nessuna crisi tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi che sono sempre più innamorati e felici. Tuttavia, come tutte le coppie, anche Pierpaolo e Giulia, per lavoro, sono costretti a trascorrere dei momenti lontani. Dopo essersi ripreso dal malore che lo ha colpito negli scorsi giorni come ha raccontato la stessa Giulia sui social, Pierpaolo Pretelli ha partecipato ad una serata in discoteca. Tra un saluto e un selfie con i tantissimi fan accorsi solo per lui, Pierpaolo ha chiacchioerato anche con una ragazza mora.

Giulia Salemi preoccupa su Pierpaolo Pretelli "non sta benissimo"/ "Facciamo una risonanza, per capire.."

Un diaglogo tranquillo tra il gieffino e la misteriosa ragazza la cui identità è stata scoperta del settimanale Chi. Nel numero in edicola del magazine diretto da Alfonso Signorini, infatti, nella rubrica “Chicche di gossip”, vengono raccontati i dettagli della serata di Pierpaolo e dell’incontro con l’ex.

Pierpaolo Pretelli, fidanzato di Giulia Salemi/ Dal successo e all'idea del matrimonio

Pierpaolo Pretelli, incontro con l’ex: il racconto di Chi

Un incontro casuale tra Pierpaolo Pretelli e l’ex di cui il settimanale Chi non svela il nome è avvenuto durante una recente serata del fidanzato di Giulia Salemi in discoteca. “Pierpaolo Pretelli si è goduto una serata in discoteca in perfetto stile single, senza la sua Giulia Salemi” – schieve Chi. “Per tutta la notte, nel locale, ha chiacchierato fitto fitto con una mora misteriosa ed è stato anche fotografato. Ma la ragazza, secondo le nostre fonti – scrive ancora Chi – “risulta essere semplicemente un’ex fidanzata del gieffino con il quale è rimasta in buoni rapporti, anzi ottimi”.

Leo, il figlio di Pierpaolo Pretelli operato: come sta?/ Giornata a casa con papà...

I fan di Giulia e Pierpaolo, dunque, possono stare tranquilli. L’amore tra i due gieffini procede a gonfie vele. Dopo più di un anno dall’inizio della relazione nata nella casa del Grande Fratello vip, i due sono sempre più uniti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA