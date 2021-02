Pierpaolo Pretelli/ Perderà il Grande Fratello Vip per colpa di Giulia! Tommy…

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi tra alti e bassi sperando che…

Pierpaolo Pretelli sta terminando questo suo Grande Fratello Vip 2020 tra l’incudine e il martello. Il bell’ex velino è uno dei finalisti di questa edizione ma è vero anche che se non rischia più la nomination e, quindi, l’eliminazione, le cose per lui non sono sempre rose e fiori e tutto per via del suo rapporto con Giulia Salemi. Proprio nelle ultime ore lui si è molto sbilanciato con lei definendosi il suo fidanzato, etichettando lei come ‘cosa sua’ e dicendosi desideroso che arrivi presto il prossimo 1 marzo per poter stare finalmente insieme. Il velino e la sua bella Giulia sembrano pronti a dar sfogo alle loro passioni appena avranno messo piede fuori dalla casa e di questo hanno parlato in questa lunga notte in cui si sono detti davvero di tutto ma mentre il loro idillio d’amore continua tra belle frasi e scenate di gelosia, soprattutto da parte di lui, la casa continua a schierarsi contro la coppia. Sono pochi quelli che continuano a sostenerli e spesso tutti concordano nel dire che ormai stanno vivendo un’esperienza parallela visto che non li si becca più da soli.

Pierpaolo Pretelli perderà il Grande Fratello Vip per colpa di Giulia! L’attacco di Tommy…

A complicare le cose ci pensa Tommaso Zorzi che ha accusato l’amica Giulia Salemi di rovinare l’esperienza di Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip 2020 con il suo comportamento e il suo essere possessiva e a quel punto anche tra l’ex velino e la sua neo fidanzata è scoppiata la lite. Questa volta la causa sembra essere una bottiglia di vino la stessa che Tommaso avrebbe preso di nascosto e per la quale la bella Giulia aveva lanciato una frecciatina che ha creato scompiglio in casa fino a quando proprio Pretelli non l’ha invitata ‘ad essere donna’ e a non creare discussioni ma lei, d’altra parte, non vuole avere il terrore di parlare sempre e comunque. I due sono riusciti a chiarire, lei ha chiesto scusa se sta portando scompiglio nella sua esperienza al GF ma lui sembra pronto a tenerla al suo fianco e anche questa sera avrà modo di farlo senza paure, forse. Proprio oggi, infatti, Elisabetta Gregoraci compie gli anni e questo potrebbe essere un modo per riportarla nuovamente al centro dell’attenzione a discapito di Giulia e dei loro sentimenti. Come andrà a finire questa complicata serata?



© RIPRODUZIONE RISERVATA