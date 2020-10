Pierpaolo Pretelli/ Piange per Elisabetta Gregoraci: “Cosa posso fare?”, Dayane…

PIERPAOLO PRETELLI CHIEDE UN CHIARIMENTO AD ELISABETTA GREGORACI AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Pierpaolo Pretelli è finito in nomination al Grande Fratello Vip 2020 e adesso rischia davvero di separarsi da Elisabetta Gregoraci, anche lei a rischio. La bella showgirl si è salvata venerdì scorso ma questa sera potrebbe non accadere lo stesso e allora i due hanno deciso di viversi al massimo questi due giorni, ma come? Pierpaolo Pretelli ormai si dice innamorato della showgirl ma lei torna a frenare tanto che già venerdì sera, dopo la puntata e l’ennesimo messaggio misterioso della calabrese a qualcuno fuori dalla casa, i due si sono ancora chiariti. Pierpaolo Pretelli le ha chiesto chiaramente di parlare di questa persona che l’aspetta ma lei continua a girarci intorno e alla fine si accontenta di scrivere sulla mano di Pierpaolo qualcosa con le sue dita per non parlare ad alta voce e farsi ascoltare dal pubblico a casa. Sembra che il messaggio abbia convinto l’ex velino che alla fine ha stretto a sè la bella calabrese ritrovando subito il sorriso e annunciando che vivranno al massimo questi due insieme che potrebbero essere gli ultimi due.

DAYANE MELLO SGRIDA PIERPAOLO PRETELLI, PERCHE’?

A rimettere un po’ sulla retta via il bel velino Pierpaolo Pretelli ci ha pensato l’amica Dayane Mello. La modella ha trovato il suo coinquilino in giardino con gli occhi lucidi e pronto a piangere perché non sa più che pesci prendere con la sua amata Elisabetta, e a quel punto non ha potuto far altro che ammonirlo un po’ convinta che abbia sbagliato il modo di approcciarsi a lei. Secondo la teoria di Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip 2020 ha pianto troppo per lei passando per la vittima e lei per la carnefice e facendola finire così sulla graticola con il pubblico pronto ad eliminarla. Lui sembra convincersi di questa teoria e così pensa di dover chiedere scusa alla conduttrice per andare avanti ma ammette anche di non avere più la forza dei primi giorni per andare avanti con lei. Dopo le prime tensioni del venerdì sera, le cose si sono un po’ distese tra i due con balli, abbracci e sguardi passionali ma il lunedì sera è arrivato e con esso anche la nuova puntata del reality show, come finirà la loro storia impossibile?



