Pierpaolo Pretelli piange per il figlio Leo/ “Mi manca troppo non sopporto oltre…”

Il Grande Fratello Vip 2020 si avvia verso il gran finale con Pierpaolo Pretelli protagonista e già finalista ma a quanto pare il peso di quello che sta succedendo nella casa (vedi liti con Tommaso Zorzi e incomprensioni varie anche con Giulia Salemi) lo sta un po’ piegando. Se a questo ci aggiungiamo il fatto che l’ex velino è rinchiuso nella casa ormai da settembre scorso e che non vede il figlio da ancora prima, tutto rischia di diventare una vera e propria bomba ad orologeria come è successo nelle scorse ore. Il velino si è lasciato andare ad un pianto disperato poggiandosi alla gamba della sua amata Giulia Salemi che prova a consolarlo girando anche un po’ il dito nella piaga e sottolineando che è la situazione che si è creata in quest’ultimo periodo ad averlo messo a dura prova.

Pierpaolo Pretelli piange per il figlio Leo e Giulia Salemi lo consola ma…

In particolare, mentre Pierpaolo Pretelli rilancia: “Mi manca mio figlio. Non riesco più a sopportare alcune situazioni qui. È un insieme di cose”, Giulia Salemi continua dicendogli che è l’alta tensione di questi giorni ad averlo messo a dura prova: “Se ci fosse un’atmosfera più leggera ti mancherebbe di meno la tua vita. Quest’ultimo mese si potrebbe vivere diversamente se non fosse per alcune persone. Ce la possiamo fare, fatti forte con quelle che sono davvero le certezze nella tua vita, tra un mese ti ricongiungi con tuo figlio”. A quel punto lui l’ha ringraziata convinto che se non ci fosse lei non saprebbe come fare e adesso si prepara a stringere i denti per il giro di boa finale.



