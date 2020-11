Pierpaolo Pretelli/ Piccola doccia hot con Elisabetta Gregoraci, intanto con Maria Teresa Ruta…

Pierpaolo Pretelli finalmente è riuscito a parlare di altro nella casa del Grande Fratello Vip 2020, di qualcosa o, meglio, di qualcuno, che non sia Elisabetta Gregoraci. La bella calabrese e il suo velino in questi due giorni, guarda caso, non sono stati molto vicini come al solito e tranne qualche piccola scappatina ai fornelli insieme e la festa di Halloween in cui tutti hanno ballato e bevuto, tutto sembra regolare, e allora cosa ha impensierito Pierpaolo tanto da distogliere il suo sguardo dalla bella Elisabetta? A quanto pare l’unico argomento che è riuscito a trattare è Maria Teresa Ruta. Parlando con i suoi amici coinquilini, il bel morettino ha voluto dire la sua sulla conduttrice, una persona molto diversa da lui e con la quale non riesce proprio a costruire un legame. Parlando con Massimiliano Morra, il velino ha chiarito ancora una volta che lui è per il quiete vivere, lo è fuori dalla casa, dove non ha avuto mai una lite, e lo è anche dentro ma alcune cose lo disturbano un po’.

Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip 2020, Maria Teresa Ruta non lo convince

Il giovane racconta all’attore di una battuta un po’ acida di Maria Teresa Ruta che gli ha dato del raccomandato per via del vestito che indossava ad Halloween (perché il suo più bello di quello di altri). Pierpaolo Pretelli ha ammesso che una battuta se la aspetta da una persona con cui ha un rapporto, ha del feeling, e non da lei con la quale non riesce proprio a legare nella casa. Morra gli da ragione e conferma il suo sentore, ma questo basterà per far tornare la Ruta in nomination se non lascerà la casa questa sera? Proprio il fatto delle nomination poi fa parlare ancora Pierpaolo Pretelli e ancora contro Maria Teresa Ruta rea di vivere male quel momento tanto da andare in giro a cercare chi l’ha votata. Ed Elisabetta Gregoraci? I due continuano a bisbigliare e dirsi cose nel cuore della notte e si sono concessi solo una piccola doccia hot dopo la festa di Halloween ma niente di più, fine settimana un po’ moscio per chi ama i romanzetti rosa, come li ha definiti Antonella Elia venerdì scorso.



