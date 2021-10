Pierpaolo Pretelli, proposta di matrimonio a Giulia Salemi a fine Tale e quale show?/ Sorpresa in arrivo ma..

Pierpaolo Pretelli chiederà a Giulia Salemi di sposarlo? Potrebbe accadere addirittura in diretta, magari in occasione dell’ultima puntata di Tale e quale show, il programma a cui l’ex concorrente gieffino sta partecipando. Le ultime indiscrezioni dal mondo del gossip rivelano una grossa sorpresa in arrivo per la fotomodella ed influencer. Secondo gli ultimi rumors, infatti, Pierpaolo Pretelli starebbe architettando una pirotecnica proposta in diretta televisiva.

Pierpaolo Pretelli sarà Irama a Tale e quale Show/ Un'altra imitazione sanremese

Sul magazine Nuovo si legge che il concorrente ha tutte le intenzioni di chiedere la mano di Giulia e di volerlo fare al più presto. Come dicevamo, potrebbe accadere persino in diretta tv, quasi a celebrare il loro primo incontro avvenuto proprio sotto le telecamere del Grande Fratello VIP.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno stupito tutti

In pochi avrebbero scommesso su Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due si sono innamorati nella casa più spiata di Italia ed una volta usciti dal reality hanno continuato a coltivare il loro amore, che è definitivamente esploso. Adesso fanno coppia fissa da tempo e gli scettici della prima ora si sono dovuti giocoforza ricredere. Resta solo da capire se e quando Pierpaolo Pretelli chiederà a Giulia di sposarlo.

Giulia Salemi, fidanzata Pierpaolo Pretelli/ "Miglioro crescendo come Kim Kardashian"

L’indiscrezione sulla proposta in diretta tv non ha trovato conferme, ma è comunque uno spiffero che è da tenere in considerazione e che sta tenendo in ansia tutti i fan della coppia. Cosa succederà? Pierpaolo riuscirà a stupirla con una proposta davanti a milioni di telespettatori o alla fine opterà per un gesto meno pirotecnico e più riservato?

LEGGI ANCHE:

Giulia Salemi, fidanzata Pierpaolo Pretelli/ "Matrimonio? Abbiamo dei progetti ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA