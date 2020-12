Pierpaolo Pretelli/ Richiamato all’ordine dai fan della Gregoraci: “Rispettala!”

Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip 2020 va di nuovo in crisi e parla di Elisabetta e Ariadna Romero

Sono stati due giorni di confusione totale quelli passati da Pierpaolo Pretelli nella casa del Grande Fratello vip 2020. L’ex velino ha avuto già modo di ammettere il suo blocco con le donne che va avanti ormai da due anni ma in questi giorni, parlando con Samantha de Grenet, ha ammesso anche di essere geloso dei suoi rapporti per la paura dell’abbandono. A consolarlo ci prova la conduttrice invitandolo a lavorare su sè stesso perché una volta individuato un punto debole si può migliorare e quale occasione migliore per farlo? Il tema diventa di nuovo Elisabetta Gregoraci che, da quando è uscita, ha lasciato un vuoto dentro di lui ma lo ha spinto anche a pensare molto a lui e al suo rapporto con gli altri. Ancora una volta ammette che il suo comportamento l’ha spiazzato e la sua gelosia nei confronti di Giulia Salemi non ha fatto altro che confonderlo. La De Grenet difende la Gregoraci ammettendo che la sua situazione non era facile e che sarebbe stato comunque difficile cedere o andare oltre.

Pierpaolo Pretelli pronto a ripartire con Giulia Salemi?

Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip 2020 sembra però un po’ confuso e pronto ad innamorarsi di tutte quelle che incontra e se la Gregoraci è ancora nel suo cuore, sembra che anche la madre di suo figlio lo sia. E’ bastato rivedere Ariadna Romero per pensare al suo passato e chiedersi se davvero ha fatto tutto il possibile per tenere insieme la sua famiglia, che sia arrivato il momento di riprovarci ancora? Ciliegina sulla torta è Giulia Salemi, i due sono stati molto vicini in questo fine settimana tanto che da fuori dalla casa qualcuno gli ha urlato di non mollare e di aspettare di uscire per incontrare Elisabetta Gregoraci che lo sta aspettando fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 al grido di “rispettala”. Come finirà tra loro?





