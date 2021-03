Pierpaolo Pretelli scambia Damiano dei Maneskin per Achille Lauro/ Giulia Salemi…

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, usciti dalla casa del Grande Fratello Vip 2020, oltre a viversi la storia d’amore nata sotto le luci dei riflettori, stanno anche seguendo, come milioni di italiani, il Festival di Sanremo 2021. Sempre più attiva anche su Twitter, l’influencer, durante le seate del Festival, interagisce con i suoi followers e, nelle scorse ore, ha ironizzato su una piccola gaffe del fidanzato Pierpaolo. Pretelli, come svela la stessa Salemi in un tweet, ha scambiato Damiano David, il frontman dei Maneskin che ha sorretto Fedez dietro le quinte del 71esimo Festival con Achille Lauro. Quest’ultimo, dopo essere stato in gara nelle ultime due edizione di Sanremo con i brani Rolls Royce e Me ne frego protagonisti del quarto quadro, è ospite fisso di Sanremo 2021. Ogni sera, Achille Lauro sale sul palco con un look particolare con cui dà vita a performance uniche. Il look avrebbe così tratto in inganno Pretelli.

GIULIA SALEMI IRONIZZA, PIERPAOLO PRETELLI RISPONDE

Giulia Salemi, con un tweet, svela l’errore di Pierpaolo Pretelli su Damiano dei Maneskin e Achille Lauro, due dei protagonisti indiscussi del Festival di Sanremo 2021. “Pierpi pensava che Damiano fosse Achille Lauro”, ha cinguettato l’influencer. “Basta Sanremo! Ora start work”, ha risposto Pierpaolo aggiungendo tre faccine che ridono. Uno scambio di commenti, quello tra Giulia e Pierpaolo che ha scatenato l’entusiasmo dei fans che, oltre a rispondere al tweet della Salemi, hanno espresso la propria felicità per la storia d’amore tra i due che procede a gonfie vele fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. “Se Pierpaolo Pretelli dice che Damiano è Achille Lauro chi sono io per non credergli?”, ironizza un utente. “Pier ci hai scartavetrato tre quarti con le canzoni di Achille Lauro al GF e me lo scambi con Damiano?”, aggiunge un altro.

Pierpi pensava che Damiano fosse Achille Lauro…#SanremoPrelemi — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) March 5, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA