Pierpaolo Pretelli, sfilata intimo Ciao Darwin/ Salemi glaciale: “stavi meglio con..”

Simpatico siparietto su Instagram tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Durante la replica di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate, l’ex concorrente gieffino si rivede tra i protagonisti della sfilata in intimo. Pierpaolo, così, accende la telecamere del suo smartphone per riprendere la reazione della sua fidanzata Giulia, che sta al gioco e si finge irritata. “Amore mi fanno la ola…”, dice soddisfatto Pierpaolo Pretelli. Nella sfilata in intimo di Ciao Darwin 8, il modello mette in mostra gli addominali ed un fisico ben allenato. La sua fidanzata Giulia apprezza ma ironizza sull’abbigliamento scelto da compagno: “bella la mantella bianca…”.

CIAO DARWIN WEB VS TV/ Padre Natura: Cecchi Paone le sa tutte! O quasi.. (Replica)

Giulia Salemi provoca Pierpaolo Pretelli dopo la sfilata in intimo a Ciao Darwin

“Hai visto che chic?“, domanda ironico Pretelli a Giulia quando calca la passerella di Ciao Darwin 8. La Salemi fa un’espressione emblematica, poi dopo qualche attimo di silenzio si esprime sull’intimo scelto da Pierpaolo per quella puntata: “Ti sarebbe stato meglio lo slippino perché valorizza meglio le tue doti“, insiste la Salemi. Pretelli cambia discorso e sottolinea le sue capacità nel ballo. Giulia, invece, fa apprezzamenti su una ballerina del programma e prende spunto: “che addominali! da domani mi alleno anche io”.

LEGGI ANCHE:

SFILATA IN INTIMO CIAO DARWIN WEB VS TV / Brambilla hot, Cannavò da urlo in costume!Laura Cremaschi chiusa nella bara di Ciao Darwin/ Perde la testa e implora Bonolis

© RIPRODUZIONE RISERVATA