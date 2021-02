Pierpaolo Pretelli “Sono geloso pazzo!”/ Piange e frigna, intanto Giulia Salemi…

Pierpaolo Pretelli è ormai il sottone di Giulia Salemi. Se fino a qualche settimana fa pendeva dalle labbra di Elisabetta Gregoraci, adesso sembra davvero sconvolto e coinvolto da Giulia Salemi tanto che l’influencer al Grande Fratello vip 2020 non può parlare con altri e nemmeno fare una battuta visto che poi lui si infuria e si lascia andare alla gelosia. Pierpaolo Pretelli è sicuramente geloso di Andrea Zenga, reo di avvicinarsi molto spesso alla sua Giulia e complimentarsi per lei per quello o l’altro motivo, e questo lo manda in crisi. Spesso si estranea, quando la sera si chiudono in lavatrice per ore devono affrontare questi argomenti fino a quando anche Giulia, alla fine, si è detta un po’ stanca per questi comportamenti. In mille modi Giulia lo ha rassicurato sia rispetto al passato, che rispetto al presente e i due sono arrivati a dirsi cose importanti, ma davvero questo basterà?

In questi ultimi giorni al Grande Fratello vip 2020, Pierpaolo Pretelli si è mostrato spesso in lacrime anche pensando al suo piccolo Leo, il figlio avuto da Ariadna Romero. Lo pensa spesso, sente la sua mancanza e questo lo riduce in lacrime. Giulia Salemi è spesso lì al suo fianco ma quando non c’è ecco che i due finiscono ancora per litigare con le relative accuse di lui ai danni della sua compagna che non si accorge di quando sta vivendo un momento no. Insomma in casa non si respira di certo un’aria leggera, soprattutto da parte di Pier e questo condiziona molto il comportamento di Giulia Salemi e anche del resto della casa visto che spesso i vipponi si spostano da una stanza all’altra quando rimangono con loro. Come finirà questa serata per il secondo finalista del Grande Fratello Vip 2020?



