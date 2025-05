La scorsa notte Fiorello ha avviato una diretta su Instagram e nel corso della live c’è stata una grande sorpresa per i fan: a collegarsi con lui è stato Pierpaolo Pretelli, inviato all’Isola dei Famosi 2025 in questa edizione del programma. Ma cos’è successo? Ecco perchè il fidanzato di Giulia Salemi si è palesato nella live del celebre cabarettista.

Ormai l’Isola dei Famosi è partita da tre settimane e nonostante i tanti ritiri dalle Honduras, Pierpaolo Pretelli e Veronica Gentili continuano a tenere duro. Il ragazzo, amatissimo dal pubblico sta riscuotendo ancora una volta tanto successo per via della sua simpatia e del suo impegno. Sembra essere proprio lui, infatti, uno dei veri protagonisti di questa edizione del reality, motivo per cui vederlo nella diretta Instagram di Fiorello è stata una vera sorpresa. Il comico ha aperto la live insieme a Biggio, e dopo qualche chiacchiera, è apparso anche Pretelli che si è aggiunto alla loro conversazione.

Pierpaolo Pretelli, Fiorello si complimenta con lui: “Sei una brava persona“

In diretta dalle Honduras Pierpaolo Pretelli ha fatto sapere che cosa sta facendo tutto il giorno e di cosa si occupa durante la giornata: “Qui sono le 17. Cosa faccio tutto il giorno? Adesso ho appena finito di fare un po’ di lanci del daytime, però diciamo che la noia non colpisce solo i naufraghi, ma anche l’inviato.”. Poi, il fidanzato di Giulia Salemi ha continuato, elencando i lati positivi di quello che vive all’Isola rispetto ai naufraghi: “Almeno però io mangio. Ci sono tre cucine qui: quella italiana, quella honduregna e quella spagnola, perché contemporaneamente a noi c’è in onda anche Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola“.

Dopo le sue parole, Fiorello ha tenuto a complimentarsi con lui dicendogli di essere proprio un bravo ragazzo e una bella persona piena di talento. Non solo, il comico ha anche detto di essere orgoglioso dei volti futuri della televisione, comprendendo lui, Francesco Cicchella e Stefano De Martino. Insomma, una bella serie di lodi ed elogi che Pierpaolo Pretelli merita senza ombra di dubbio!