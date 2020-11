Pierpaolo Pretelli/ Storia finita con Elisabetta Gregoraci? Pronto a voltare pagina ma…

Pierpaolo Pretelli pronto a voltare pagina al Grande Fratello Vip 2020?

E alla fine è arrivato anche l’aereo per i Gregorelli sulla casa del Grande Fratello Vip 2020 nelle scorse ore ma questo non ha fatto altro che portare a galla quella che sembra ormai essere la fine per la liason tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Il velino ha ripreso a vivere, ha tirato un po’ fuori gli attributi, anche se non sappiamo bene quanto durerà, e sembra pronto a dirle no sempre e comunque. La scusa per parlare di quello che è successo tra loro in questi giorni, è arrivata proprio con l’aereo a loro dedicato. Mentre i fan festeggiano ancora la coppia dei Gregorelli, i due sono contenti di ricevere il messaggio ma poi il bel velino si è avvicinato alla calabrese per chiarire ancora la loro situazione affermando che tra loro non è niente più come prima: “Sono contento dell’aereo ma in questo momento non è rose e fiori”. Dal canto suo la Gregoraci è convinta che che l’appoggio delle amiche sia davvero positivo in questo momento e questo le ha fatto venire più malinconia di casa, chiaro riferimento che ormai è tutto chiuso tra loro?

Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci sulla questione velini…

I due nelle scorse ore hanno avuto modo di litigare perché, durante un gioco in casa, Elisabetta Gregoraci ha punto un po’ Pierpaolo Pretelli al grido di “solo il velino puoi fare”. La frase ha colpito molto il bel gieffino che si è infuriato con la calabrese che non ha fatto altro che scusarsi parlando di una battuta innocente. I fan di Pierpaolo però non ci stanno e sui social attaccano ancora la calabrese tirando fuori le foto di quando anche ha calcato il bancone di Striscia la Notizia nelle stesse vesti. La cosa verrà fuori anche questa sera nella casa del Grande Fratello Vip 2020?



