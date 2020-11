Pierpaolo Pretelli/ Sul fronte Gregorelli tutto tace, ma con Bettarini..(GF Vip 2020)

Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci hanno chiuso al Grande Fratello Vip 2020?

Pierpaolo Pretelli dentro o fuori? Al momento il bel velino è salvo da nomination ed eliminazioni al Grande Fratello Vip 2020 ma le cose sono sempre in divenire e presto potrebbero cambiare ancora. In questi due giorni in casa è successo davvero poco, i suoi drammi sono ormai finiti dietro ad Elisabetta Gregoraci dopo le ultime discussioni visto che la calabrese ha alzato i paletti di nuovo lasciandolo fuori dalla sua vita, o quasi. Coccole, carezze, e poi? Il silenzio, i due hanno forse deciso di far calare il sipario sulla loro storia? Alfonso Signorini ha deciso di correre ai ripari tenendo la calabrese protagonista e raccontando la sua storia e sarà proprio a quel punto che scopriremo se il giovane avrà ancora modo di far parte della sua vita o se verrà a galla il nome del vero amore della Gregoraci. Per Pierpaolo Pretelli quella di questi giorni potrebbe essere solo la quiete prima della tempesta, ma se così fosse che fine farà la sua liason con la calabrese?

Pierpaolo Pretelli chiarisce con Bettarini..

Se sul fronte Gregorelli tutto tace, è su un altro fronte che Pierpaolo Pretelli ha dovuto combattere la sua guerra in questi giorni al Grande Fratello Vip 2020. Naturalmente stiamo parlando del nuovo arrivato Stefano Bettarini che alla fine lo ha affrontato chiedendogli spiegazioni sul perché abbia scritto alla sua compagna subito dopo Temptation Island, la sua scusa? “Ho scritto a tutte quante non solo a lei”. Sembra che il calciatore alla fine abbia deciso di passarci sopra senza creare scompiglio all’interno della casa, l’argomento verrà affrontato anche questa sera nella nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020?



