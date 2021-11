Pierpaolo Pretelli, Tale e Quale Show 2021 Il Torneo/ Meglio evitare l’inglese

Pierpaolo Pretelli sarà tra i protagonisti di Tale e Quale Show 2021 Il Torneo dopo aver raggiunto straordinari risultati nell’edizione classica del programma dove si era classificato quinto. Il ragazzo non è di certo un cantante e anche nel mondo dello spettacolo non aveva una grandissima esperienza, nonostante questo ha dimostrato di saper dominare il palcoscenico molto bene. Impressa nella mente di tutti rimarrà soprattutto la prova nei panni di Ultimo, quando è riuscito a tenere gli spettatori incollati davanti al televisore e riscuotendo grandissimo successo anche sui social network. Chi interpreterà stasera Pierpaolo? Difficile dirlo oggi senza nessun tipo d’indizio, quello che possiamo dire è che l’artista si farà trovare sicuramente pronto. Anche se qualcuno specifica sui social che sarà meglio evitare l’inglese.

Pierpaolo Pretelli, ha voglia di stupire al torneo di Tale a Quale Show

Pierpaolo Pretelli ha dimostrato una grande sagacia nel percorso a Tale e Quale Show e soprattutto una decisa voglia di stupire cimentandosi in imprese imitative decisamente ostiche. Prima dell’ultima puntata aveva colpito i telespettatori con la sua particolarissima e imitazione di Ultimo appunto. Pretelli in quell’occasione è riuscito a dividere come di consueto la giuria, tra giudizi favorevoli e alcuni contrari, come ad esempio quello di Malgioglio. Quest’ultimo ha aspramente criticato la scelta e l’esecuzione, considerandola lontana dall’artista sia dal punto di vista vocale che mimico. Meno duri invece gli altri giudici, in particolare Panariello si è dimostrato comunque contento e soddisfatto della rappresentazione dal punto di vista generale. Nella finale andata in onda lo scorso venerdì, è stato invece fra i protagonisti grazie ad un energica performance dedicata a Robbie Williams.

Le critiche sull’inglese a Tale a Quale Show, la lingua il vero punto debole di Pretelli?

L’ex gieffino Pierpaolo Pretelli è stato al centro delle discussioni sia in studio che sui social, in particolare per la scelta di mettersi in gioco con un brano inglese nonostante una pronuncia poco affidabile. Infatti, questa mancanza è stata fra le critiche principali riferite al concorrente, con un Panariello che si è limitato a chiedergli il perché di questa scelta. Diversi invece i toni di Cristiano Malgioglio, che anche questa volta si è sentito in dover di sottolineare l’inadeguatezza dell’esibizione e della scelta. Nonostante i giudizi contrastanti, il giovane è riuscito a posizionarsi a ridosso del podio, precisamente 4 con ben 50 voti totalizzati. In attesa di conoscere lo svolgimento del torneo che andrà in onda la prossima settimana, dopo la pausa per lasciare spazio alla nazionale italiana, è certo che il ruolo di Pretelli sarà ancora centrale. Nonostante alti e bassi, il suo percorso è stato decisamente degno di nota in questa edizione, per cui è lecito aspettarsi il solito acume e la tipica grinta che l’hanno accompagnato lungo la competizione.

Video, una delle sue migliori esibizioni a Tale a Quale Show





