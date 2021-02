Pierpaolo Pretelli/ Travolto dalla gelosia per Giulia: “Non sono il tuo tipo…”

Pierpaolo Pretelli travolto dalla gelosia per Giulia: “Fisicamente non sono…”

Sono stati giorni complicati nella casa del Grande Fratello Vip 2020 dove la notizia della morte del fratello di Dayane Mello, Lucas, ha tenuto tutti sotto shock per almeno due giorni. Pierpaolo Pretelli e gli altri si sono stretti intorno alla brasiliana mettendo da parte problemi, screzi e le ultime lite e anche il bell’ex velino ha fatto lo stesso anche se questo non gli ha impedito di fare un po’ di problemi a Giulia Salemi. I due sono sempre più vicini tanto che lei sta dicendo cose importanti sul loro futuro insieme ma Pierpaolo Pretelli continua ad avere problemi e dubbi a riguardo e gli ultimi sono arrivati per via della gelosia. Il velino è stato spesso beccato in giro a guardare le foto che ritraggono Giulia Salemi al fianco di Francesco Monte e a quel punto ha deciso di affrontare la situazione parlando di quello che potrebbe essere un problema, ovvero il suo fisico.

Pierpaolo Pretelli affronta Giulia e rispunta Elisabetta Gregoraci

Pierpaolo Pretelli ha affrontato Giulia Salemi nella casa del Grande Fratello Vip 2020 facendole notare che forse lui non è il suo tipo e non tanto per il suo modo di essere quanto per il suo fisico e una volta fuori potrebbe avere dei ripensamenti: “Se tu non avessi conosciuto la persona nella casa, fuori a livello estetico non ti avrei colpito…. se tu poi mi hai notato è solo perché io ti ho guardato con uno sguardo diverso, è partito da me. […] Ma ci può stare che io non sia il tuo tipo, però, fuori da qua magari ti piaccio a livello umano, ma lato estetico non ti soddisfo. Magari avrai bisogno di altro..”. La bella influencer ha provato a far capire a Pierpaolo che non è come dice lui e che all’inizio non lo ha guardato per via di Elisabetta Gregoraci: “In questa casa se c’è qualcuno che è il mio genere, sia a livello umano che estetico, sei tu. Puoi stare tranquillo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA