Pierpaolo Pretelli, un fan “consegna” un messaggio d’amore da Giulia Salemi/ Video: “Ti pensa sempre”

Venerdì scorso Giulia Salemi ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip, lasciando un grande vuoto nel cuore di Pierpaolo Pretelli. Nei giorni successivi, l’ex velino è apparso molto provato dall’assenza della compagna. “Mi spiace più per lei, perché forse non ha fatto il percorso che avrebbe voluto. Magari avrei avuto io i suoi voti”, ha detto Pretelli confidandosi con Andrea Zenga. “Non ce la faccio a stare qui dentro”, ha poi sbottato rifugiandosi in Lavatrice a leggere i biglietti di Giulia, senza riuscire a trattenere le lacrime. Dentro la casa, però, l’ex velino può contare il supporto degli amici rimasti. In queste ore, Pierpaolo si è più volto ritrovato a “piangere” sulla spalla di Andrea Zenga a cui ha confidato di sentire molto la mancanza dell’influencer italo-persiana: “Questa mancanza mi fa capire di essere innamorato. Non avevo dubbi, ma ora che non c’è lo capisco ancora di più. Mi manca sapere come sta”, aggiungendo che ogni angolo della casa gli ricorda i momenti trascorsi con Giulia.

Giulia Salemi: manda un messaggio d’amore a Pierpaolo Pretelli

Nelle ultime ore è arrivato un messaggio inaspettato dentro la casa del Grande Fratello Vip che ha fatto tornare il sorriso a Pierpaolo Pretelli. Dopo l’eliminazione di Giulia Salemi, infatti, l’ex velino di Striscia la notizia è apparso spesso malinconico e sul punto di scoppiare a piangere. Fuori dalla casa, invece, l’influencer italo-persiana ha dichiarato che attenderà con ansia la fine del programma, prevista per il 1° marzo, per poter riabbracciare il ragazzo. Ieri, fuori le mura della casa del Grande Fratello Vip, è arrivato un fan dei Prelemi, che ha urlato a Pierpaolo un messaggio d’amore da parte di Giulia: “Pier ho un messaggio d’amore da parte di Giulia, ti pensa sempre”. Pretelli, evidentemente emozionato, ha accolto con un sorriso il messaggio ricevuto e ha ringraziato Giulia e i loro fan che li sostengono.

“Pier ho un messaggio d’amore da parte di Giulia, ti pensa sempre”🥰

Grazie a chiunque sia andato ad urlare❤️ Dayane💘 #exrosmello #giuliasalemi #prelemi pic.twitter.com/Q5igDcdY9m — Vale 56%✨ (@Vale12008189) February 21, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA