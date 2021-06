Pierpaolo Pretelli video “L’estate più calda”/ “Con Shade tra i big dei tormentoni”

Pierpaolo Pretelli si dà alla musica, pubblicando il suo secondo singolo (il primo è stato “Rondine” del 2020). Con “L’estate più calda” punta al tormentone e lo fa affiancandosi alla giovane messinese Giorgina e scrivendo il brano con Shade. E’ uscito venerdì 18 giugno, in contemporanea al video ufficiale in cui compaiono anche la fidanzata Giulia Salemi e un cast di influencer a bordo di una barca in mezzo al mare a brindare e far festa. Contro ogni aspettativa, la canzone del modello ed ex gieffino Pierpaolo ha raggiunto ottimi risultati da subito ed è riuscita a entrare in classifica anche in Brasile e a Malta.

In occasione dell’uscita del singolo e del videoclip, Pretelli è stato intervistato da All Music Italia, a cui ha spiegato questo passaggio fatto dalla tv alla musica: “Sono consapevole che è un passaggio che richiede del tempo, però piano piano mi sto accostando, in punta di piedi, a quei big che lanciano tormentoni estivi. Oggi mi sento gasato perché c’è Shade di mezzo che mi fa un po’ pavoneggiare, ma sono contento dei primi riscontri”.

Pierpaolo punta su Shade e sull’anima latina

“Sono riuscito a coinvolgere Shade e Jaro, il suo producer, in questa mia idea dopo un incontro nato per caso durante un ritiro della Nazionale Cantanti”: Pierpaolo Pretelli ha spiegato così l’intesa con Shade, che li ha portati alla collaborazione artistica. Ad All Music Italia ha anche rivelato di avere l’idea per un pezzo reggaeton/bombathon stile J Balvin-Ozuna già dall’anno scorso, mentre sulla collega Giorgina ha detto: “Ha una carica molto latina e una voce bellissima. E’ piccolina ma ha un’energia esplosiva, volevo darle uno special in spagnolo e così è stato, lo ha scritto lei”.

Infine, alla domanda sul suo futuro musicale, Pierpaolo, ha risposto che sta parlando sempre con Shade per un qualcosa in autunno: “Abbiamo un’idea su una roba carina che potremmo fare insieme e ci lavoreremo”. Nel frattempo “L’estate più calda” si candida ad essere tra i tormentoni di quest’estate e il successo non sarà solo in Italia: il pezzo estivo di Pretelli ha raggiunto la vetta della classifica iTunes di Malta e sta risalendo le classifiche di ascolti anche in Spagna e in Brasile.





